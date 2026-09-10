Osinergmin designó a un grupo de supervisores y especialistas para que verifiquen las condiciones operativas y de seguridad en la refinería La Pampilla, de Repsol, tras un nuevo derrame de crudo registrado el último miércoles 9 de septiembre.

En la red social X, Osinergmin detalló que el hecho se dio tras el accionamiento de una válvula Break Away durante las operaciones de descarga de crudo, lo que habría “generado un vertimiento menor a un barril”.

🔴 #ULTIMOMINUTO | Osinergmin realiza acciones de fiscalización en el Terminal 4 de Refinería La Pampilla.



Esta tarde, la empresa Repsol informó a Osinergmin sobre el accionamiento de una válvula Break Away durante las operaciones de descarga de crudo, que habría generado un… pic.twitter.com/PGQdcAq3hg — OSINERGMIN (@OSINERGMIN) September 9, 2026

El equipo de supervisores verificó también la aplicación del plan de respuesta de Repsol ante estas emergencias, y también la determinación de responsabilidades tras el hecho.

El vertimiento se dio, según la empresa, por un desacierto en la conexión del barco de carga de crudo a un tubo, en una acción en la que suele escaparse “un poco de petróleo”, aunque logró ser contenido por las barreras que evitan la filtración.

“Es una parte normal de la operación. Puede caer un poco de petróleo, pero no es derrame. Es una fuga normal durante la operación”, mencionaron desde Repsol a este diario.

Cabe añadir que Repsol aseguró que no emitirán un comunicado o pronunciamiento formal o adicional sobre este suceso.