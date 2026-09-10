La Pampilla, refinería de Repsol. Según el Osinergmin, se verificaron las condiciones operativas y de seguridad tras el vertimiento de crudo. Foto: REUTERS/Angela Ponce
La Pampilla, refinería de Repsol. Según el Osinergmin, se verificaron las condiciones operativas y de seguridad tras el vertimiento de crudo. Foto: REUTERS/Angela Ponce
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Fernando Cuadros Concha
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Osinergmin designó a un grupo de supervisores y especialistas para que verifiquen las condiciones operativas y de seguridad en la refinería La Pampilla, de Repsol, tras un nuevo derrame de crudo registrado el último miércoles 9 de septiembre.

En la red social X, Osinergmin detalló que el hecho se dio tras el accionamiento de una válvula Break Away durante las operaciones de descarga de crudo, lo que habría “generado un vertimiento menor a un barril”.

El equipo de supervisores verificó también la aplicación del plan de respuesta de Repsol ante estas emergencias, y también la determinación de responsabilidades tras el hecho.

El vertimiento se dio, según la empresa, por un desacierto en la conexión del barco de carga de crudo a un tubo, en una acción en la que suele escaparse “un poco de petróleo”, aunque logró ser contenido por las barreras que evitan la filtración.

“Es una parte normal de la operación. Puede caer un poco de petróleo, pero no es derrame. Es una fuga normal durante la operación”, mencionaron desde Repsol a este diario.

Cabe añadir que Repsol aseguró que no emitirán un comunicado o pronunciamiento formal o adicional sobre este suceso.

En tanto, desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) comentaron a este diario que mantienen a un equipo en campo y aguardan el reporte para medir el alcance del vertimiento.

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