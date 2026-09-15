Petroperú afirmó que viene desplegando acciones logísticas para mantener el abastecimiento de gasolina 84 y gasolina regular, en Loreto, pese a las restricciones de navegabilidad ocasionadas por la acentuada vaciante de los ríos amazónicos.

Añadió que ante estas condiciones, que vienen afectando el tránsito de diversas embarcaciones, el Ministerio de Energía y Minas dispuso, mediante la Resolución Directoral N.° 146-2026-MINEM/DGH, medidas temporales para exonerar el cumplimiento de mantener existencias medias y mínimas de combustibles almacenados para facilitar el abastecimiento en Loreto.

Frente a estas condiciones, la empresa viene ejecutando medidas operativas para reforzar el abastecimiento en Iquitos, indicó a través de un comunicado. Explicó que actualmente, un convoy con 15 mil barriles de gasolina se encuentra en tránsito por el río Huallaga hacia Refinería Iquitos con fecha de llegada el 18 de setiembre de 2026, mientras continúan los trabajos para recuperar la navegabilidad de otra embarcación afectada con 12 mil barriles de gasolina, debido al bajo nivel del río Huallaga, paralizada desde el 11 de setiembre de 2026.

“No existe inconveniente alguno en el suministro de combustible para la generación de energía eléctrica en Iquitos. La demanda de las empresas generadoras de energía se atiende con normalidad y se encuentra garantizada, al contarse con disponibilidad de crudo para cubrir sus requerimientos sin contratiempos”, apuntó.

Respecto de los precios, como se ha indicado previamente, Petroperú precisó que estos responden principalmente a la evolución de las cotizaciones internacionales de los combustibles y a los componentes asociados a su suministro y comercialización. Por tanto, las variaciones registradas en Loreto no obedecen a decisiones discrecionales de la empresa ni son atribuibles a una ineficiencia en su gestión.

Actualmente, un convoy con 15 mil barriles de gasolina se encuentra en tránsito por el río Huallaga hacia Refinería Iquitos con fecha de llegada el 18 de setiembre de 2026, (Foto: GEC)

“Petroperú continuará adoptando las medidas necesarias para contribuir al abastecimiento regular y seguro de combustibles en Loreto, e invoca a la ciudadanía y a los agentes de la cadena de comercialización a informarse a través de fuentes oficiales y evitar especulaciones que puedan generar preocupación innecesaria”, finalizó.