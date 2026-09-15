Un convoy con 15 mil barriles de gasolina se encuentra en tránsito por el río Huallaga hacia Refinería Iquitos con fecha de llegada el 18 de setiembre de 2026, informó Petroperú. (Foto: GEC)
Un convoy con 15 mil barriles de gasolina se encuentra en tránsito por el río Huallaga hacia Refinería Iquitos con fecha de llegada el 18 de setiembre de 2026, informó Petroperú. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

pese a las restricciones de navegabilidad ocasionadas por la acentuada vaciante de los ríos amazónicos.

Añadió que ante estas condiciones, que vienen afectando el tránsito de diversas embarcaciones, el Ministerio de Energía y Minas dispuso, mediante la Resolución Directoral N.° 146-2026-MINEM/DGH, medidas temporales para exonerar el cumplimiento de mantener existencias medias y mínimas de combustibles almacenados para facilitar el abastecimiento en Loreto.

Frente a estas condiciones, la empresa viene ejecutando medidas operativas para reforzar el abastecimiento en Iquitos, indicó a través de un comunicado. Explicó que actualmente, un convoy con 15 mil barriles de gasolina se encuentra en tránsito por el río Huallaga hacia Refinería Iquitos con fecha de llegada el 18 de setiembre de 2026, mientras continúan los trabajos para recuperar la navegabilidad de otra embarcación afectada con 12 mil barriles de gasolina, debido al bajo nivel del río Huallaga, paralizada desde el 11 de setiembre de 2026.

“No existe inconveniente alguno en el suministro de combustible para la generación de energía eléctrica en Iquitos. La demanda de las empresas generadoras de energía se atiende con normalidad y se encuentra garantizada, al contarse con disponibilidad de crudo para cubrir sus requerimientos sin contratiempos”, apuntó.

Respecto de los precios, como se ha indicado previamente, Petroperú precisó que estos responden principalmente a la evolución de las cotizaciones internacionales de los combustibles y a los componentes asociados a su suministro y comercialización. Por tanto, las variaciones registradas en Loreto no obedecen a decisiones discrecionales de la empresa ni son atribuibles a una ineficiencia en su gestión.

Actualmente, un convoy con 15 mil barriles de gasolina se encuentra en tránsito por el río Huallaga hacia Refinería Iquitos con fecha de llegada el 18 de setiembre de 2026, (Foto: GEC)
Actualmente, un convoy con 15 mil barriles de gasolina se encuentra en tránsito por el río Huallaga hacia Refinería Iquitos con fecha de llegada el 18 de setiembre de 2026, (Foto: GEC)

“Petroperú continuará adoptando las medidas necesarias para contribuir al abastecimiento regular y seguro de combustibles en Loreto, e invoca a la ciudadanía y a los agentes de la cadena de comercialización a informarse a través de fuentes oficiales y evitar especulaciones que puedan generar preocupación innecesaria”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno aprobará subsidio de hasta S/ 100 mensuales para mototaxistas de la selva
Petroperú dejará de comprar crudo por encima del precio internacional: así será el paso clave
Petroperú: este es el paquete de activos que se ofrecerá a las empresas hacia octubre

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.