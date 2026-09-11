En entrevista con Gestión, Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, reveló que la petrolera, bajo la figura de “emergencia”, adquiría crudo de petróleo hasta US$ 30 por encima del precio de referencia internacional, ya inflado por la guerra en Medio Oriente. Pero el directorio liderado por Oliver Stark habría decidido parar con estas operaciones. Aquí todos los detalles.

¿Qué es exactamente lo que podrá hacer ya Petroperú con esos US$ 475 millones?

Su objetivo exclusivo es que, a partir de ahora, Petroperú restablezca sus operaciones y comience a comprar crudo a un precio adecuado, no como emergencia en volúmenes importantes. También irá destinado a cumplir obligaciones con proveedores que dejaron de suministrarle crudo.

Petroperú ha recibido dinero antes, sin muchos resultados. ¿Qué será diferente ahora?

Se hará a través de la empresa Petroperú Invest, creada hace días, donde llegarán los recursos de JP Morgan y Citibank. Esos recursos se canalizarán a través de un fideicomiso y ProInversión es el único autorizado para darle instrucciones.

¿El nuevo directorio está de acuerdo con este mecanismo?

Lo hemos hecho todo en estrecha coordinación con el directorio que lidera Oliver Stark. Aprobaron rápidamente lo que debía tenerse para crear la SPV (Vehículo de Propósito Especial, en español) y viabilizar el mecanismo.

Dijo que Petroperú no venía “comprando crudo a precio adecuado” bajo la excusa de una “emergencia”, ¿eso también cambiará ahora?

Las compras de emergencia surgen cuando hay una mala planificación o no hay recursos. Si una persona debe hacer un gasto de ese tipo, usa su tarjeta de crédito y termina pagando 70% de intereses. Eso pasaba en Petroperú.

Los precios de los combustibles se han elevado por el conflicto en Medio Oriente, ¿eso no le favoreció?

Su producción ha seguido cayendo. Los altos precios ocultaron esa situación. Por no tener recursos, tenía nula capacidad de negociación con sus proveedores y aceptaba precios por el crudo que no compensaban con el valor al que lo vendían después. Eso va a cambiar ahora.

¿Cuánto por encima del valor internacional del crudo lo compraba Petroperú?

Si el petróleo Brent (referencia internacional) está hoy a US$ 90, le aumentaban US$ 30 o US$ 40 más. Eso no permitía a Petroperú capturar un margen de rentabilidad, se lo quedaba el trader.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión. Foto: ProInversión.

Para remarcarlo: Petroperú, en pleno contexto de altos precios de los combustibles, no aprovechó la ventana por incapacidad para negociar, ¿es así?

No lo supo hacer, pero ahora sí pasará. De hecho, el directorio Stark ya cambió la política. Ya están comprando a precios más cercanos al Brent y estamos negociando ya con proveedores locales de crudo cerca a la refinería de Talara.

¿Volverá Petroperú a comprarles pronto?

Exactamente, ya tuvimos una reunión con el directorio para alinear esta nueva política de compra. Los proveedores locales venden por debajo del valor Brent, por la cercanía logística. Se va a incentivar ahora, gracias a los US$ 475 millones.

Ese primer desembolso forma parte de una línea de crédito mayor: US$ 2,000 millones. ¿Cuándo llegará el resto?

Estimamos que antes de que acabe octubre. Ya está todo cerrado con los bancos.

¿Serán los mismos que la primera operación?

Se sumarán dos más.

¿También de Estados Unidos (EE.UU.)?

Se gestiona bajo la legislación de Nueva York, los dos primeros seguirán siendo de EE.UU., pero los dos nuevos serán de otros países.

¿Y qué podrá mejorar Petroperú con esos US$ 2,000 millones?

Es la cantidad histórica de línea de crédito que Petroperú manejó en su mejor momento. Con la SPV, el sistema confía en el vehículo. Es distinto a lo que se hacia antes: el Estado se prestaba dinero, emitía deuda soberana, le prestaba y no importaba que pasaba luego. Permitirán que Petroperú se encamine a ser sostenible otra vez.

Que ya dijeron que no sería antes del 2032. ¿Esos US$ 2,000 millones se registrarán contablemente como deuda?

No, se registrará como patrimonio porque técnicamente la compañía no puede aumentar su endeudamiento. Esperamos que pronto eso permita recuperar otras líneas de crédito de corto plazo para capital de trabajo.

En julio dijo que ya habían recuperado una, por US$ 200 millones.

Fue por una emergencia. Habían cupones por vender y el sistema financiero confió en este proyecto de la SPV y estuvo dispuesto a financiarlo.

Ustedes avanzan, pero el Tribunal Constitucional (TC) podría declarar inconstitucional el Decreto de Urgencia (DU) que permitió que apoyen a Petroperú. Si eso pasa, ¿qué ocurrirá con los US$ 2,000 millones?

El fondeo se interrumpiría. Si se invalida el DU, ProInversión saldría de la foto.

¿Petroperú se quedaría solo intentando convencer a la banca de que sigan confiando en la SPV?

Sí, pero el DU indica que ProInversión es el único autorizado para instruir qué hacer con el dinero. Esa fue una exigencia de los bancos porque Petroperú no era sujeto de crédito. Sin el DU, habrían grandes dificultades. Este camino es la mejor alternativa para la empresa.

¿Cuándo vence el plazo para que el TC emita su fallo? ¿Hay fecha exacta? Dijeron que tenían 30 días hábiles...

No hay una fecha exacta, pero puede ser en cualquier momento, dentro de ese plazo.

Keiko Fujimori respalda reorganización de Petroperú

Consultado por el respaldo político que tienen sus acciones sobre Petroperú, Del Carpio aclaró que confía en haber convencido no solo a los ministerios de Economía y Energía y Minas, sino a la misma presidenta.

“Nosotros, a través de los canales que corresponden, estamos seguros de haber llegado (con nuestro mensaje) a la presidenta Fujimori”, indicó.

Del Carpio recordó que, desde el 31 de diciembre del 2025, cuando se publicó el DU de reorganización, han tenido que explicar la propuesta a 3 gobiernos (Boluarte, Jerí, Balcázar), sin contar el de Fujimori. “Hoy nos sentimos muy respaldados”, comentó.

Vale recordar que en el plan de gobierno de Fuerza Popular se indicó que buscarían continuar con la venta de activos no estratégicos de la petrolera. Aparte, mejorar la eficiencia operativa de la Refinería de Talara y el Oleoducto Norperuano.