En octubre, según Del Carpio, Petroperú recibirá la segunda parte de la línea de crédito total de US$ 2,000 millones que autorizó el Ejecutivo. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
En octubre, según Del Carpio, Petroperú recibirá la segunda parte de la línea de crédito total de US$ 2,000 millones que autorizó el Ejecutivo. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Petroperú ya cuenta con US$ 475 millones, habilitados por la banca internacional, para reflotar. Mientras aguarda que llegue lo restante para completar una línea de crédito por US$ 2,000 millones, ya se están tomando decisiones operativas.

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