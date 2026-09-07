En una presentación ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, funcionarios de Petroperú señalaron que esa empresa ha planteado que se aplique una nueva prórroga a la obligación de reducir el contenido de azufre en los combustibles, dada la imposibilidad actual de la petrolera estatal de cumplir esa exigencia ambiental.

Lo que se propone modificar es el Decreto Supremo 011-2025-EM, que establece como obligatoria la comercialización y uso de combustibles líquidos (diésel, gasoholes y gasolinas) con contenido de azufre no mayor de diez partes por millón (ppm) a nivel nacional, con aplicación progresiva entre 2026 y 2027.

Para el caso de las gasoholes y gasolinas regular y premium, ese decreto dispone que la obligación de vender con 10 ppm de azufre rige a partir del 31 de diciembre del 2026, y para el diésel B5, entra en vigor desde el 31 de diciembre del 2027, y estipula que esos plazos son improrrogables.

Producción actual

Sin embargo, actualmente la producción de la nueva refinería Talara es de combustibles con 50 partes por millón (ppm) de azufre, es decir que, a partir de diciembre de 2026 y de 2027, estaría excediendo los límites antes mencionados.

Cabe recordar que, tras la emisión de la primera norma que establecía tal obligación de comercializar derivados sólo con 10 ppm de azufre en mayo del 2021, la misma ya ha sufrido dos prórrogas, la primera, el 1 de febrero de 2024, y la segunda, el 1 de junio de 2025, siendo esta última la que fijó los actuales plazos de esa obligación a partir del 2026 y 2027.

nueva refinería Talara aún no se ha adaptado para producir combustibles con contenido de azufre menor a 10 partes por millón (Fuente: Andina)

¿Qué plazo se plantea?

Sin embargo, en la sesión de la citada comisión realizada este lunes, el diputado Carlos Yalta (Renovación Popular) presentó un oficio según el cual había dos solicitudes para prorrogar la obligación de comercializar derivados con no más de 10 ppm de azufre, una de Petroperú y otra de ProInversión.

En el caso de ProInversión, según el oficio del diputado Yalta, esa agencia habría planteado evaluar una extensión de la referida obligación hasta el año 2036, en el contexto del proceso de reorganización patrimonial y operativa de la petrolera estatal.

Sin embargo, durante la sesión del citado grupo de trabajo, en que los diputados objetaron se postergue tal obligación durante diez años más, el presidente de Petroperú, Oliver Stark, quien fue invitado a exponer sobre el tema, afirmó que ha habido una confusión en los plazos propuestos, y que, lo que se está solicitando es la extensión hasta 2029 y 2030.

Adaptación al Euro 6

Ya tras las primeras prórrogas, funcionarios de la empresa habían declarado en diciembre del 2024 que estaban trabajando para poder adecuar su producción de combustibles en la refinería Talara a la nueva exigencia.

Stark mencionó ahora que el proyecto para que Petroperú se vuelva apto para producir con 10 ppm tiene sus tiempos de ejecución, requiere de la compra de equipos y por lo menos diez meses para la llegada de los mismos.

Foto 6 | 13. Automotriz: el mercado peruano aún no se ha adaptado para la importación de vehículos con motores Euro 6

Pero, además, anotó, se requiere que en el país se cuente también con vehículos con motores con la tecnología Euro 6 (adecuados para consumir con 10 ppm), y estimó que la adecuación debería tomar unos seis meses.

En la sesión de la comisión de Medio Ambiente, Carlos Llerena Vargas, gerente corporativo de Operaciones de Petroperú, detalló que las unidades de la nueva refinería Talara que tienen que intervenir directamente (para lograr derivados con 10 ppm) son las que producen nafta crackeada para elaborar gasolinas y diésel.

Demora en los contratos

¿Qué hemos hecho como Petroperú? Hemos invertido en los equipos principales, pero todavía faltan algunos componentes, lo que hace que el proyecto se pueda (tenga que) ampliar un poco más allá de la fecha que tenemos al día de hoy”, anotó.

Oliver Stark, presidente de Petro-Perú, se presentó ante la comisión de Medio Ambiente del Congreso

Llerena explicó que la empresa enfrentó algunas situaciones entre diciembre del 2024 y el presente año, que no les han permitido concretar la suscripción de los contratos para lograr la implementación pendiente.

“(Ello ha sucedido) por diversos motivos, a veces porque los postores no se han presentado, (o) no han cumplido los requisitos técnicos mínimos (…) hemos reiniciado las gestiones para lograr la contratación en lo que resta de 2026, a fin de, en los siguientes meses y años, lograr la construcción de los equipos que faltan y poder implementarlos en la refinería Talara”, aseveró.

Descarta mayor importación

Por su parte, George Tuñón Lévano, funcionario de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), descartó que la importación de combustibles con 10 ppm de azufre sea la solución para cumplir con la normativa actual.

Refirió que, si se dependiera en mayor medida de las importaciones, en lugar de contar con los derivados que provee Petroperú, habría el riesgo de desabastecimiento de esos productos, debido a los frecuentes cierres de puertos, lo que además elevaría sus precios.