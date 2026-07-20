Industria automotriz pide al Gobierno definir el futuro de la Euro 6. | Foto: Pexels
Industria automotriz pide al Gobierno definir el futuro de la Euro 6. | Foto: Pexels
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Redacción Gestión
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La falta de una decisión inmediata del Gobierno sobre la implementación de los combustibles Euro 6 podría generar problemas en el abastecimiento de vehículos nuevos en el país.

Así lo advirtió la Asociación Automotriz del Perú (AAP), que exhortó al Ejecutivo a emitir, a la brevedad,

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El gremio señaló que respalda la adopción de combustibles más limpios y la transición hacia estándares ambientales más exigentes. Sin embargo, sostuvo que este proceso debe implementarse en función de la capacidad real de abastecimiento del mercado.

De acuerdo con la AAP, si bien la mayoría de productores e importadores de combustibles ya se encuentra en condiciones de suministrar combustibles Euro 6, Petroperú ha reconocido que no podrá cumplir con el cronograma previsto. Esta situación, afirmó, dificulta la aplicación del marco regulatorio vigente y genera incertidumbre para el sector automotor.

El gremio explicó que las casas matrices asignan y producen vehículos considerando la normativa ambiental vigente en cada mercado.

Incertidumbre sobre la Euro 6 arriesga el abastecimiento de vehículos nuevos, advierte APP. | Foto: GEC.
Incertidumbre sobre la Euro 6 arriesga el abastecimiento de vehículos nuevos, advierte APP. | Foto: GEC.

En ese sentido, advirtió que, si el Estado no brinda una señal regulatoria clara e inmediata, el Perú podría enfrentar un desabastecimiento de vehículos nuevos durante el 2027, lo que afectaría la renovación del parque automotor, las inversiones del sector y la disponibilidad de unidades.

Asimismo, la AAP indicó que el debate no debería limitarse únicamente a una eventual prórroga.

A su juicio, el país requiere una hoja de ruta que permita asegurar que Petroperú adapte su producción o garantice la importación de combustibles Euro 6, evitando que la transición hacia combustibles más limpios continúe postergándose por problemas de abastecimiento.

Finalmente, el gremio consideró que el Gobierno aún está a tiempo de evitar una crisis en el mercado automotor, siempre que adopte una decisión en el corto plazo que otorgue previsibilidad a la industria y garantice el suministro de combustibles compatibles con los nuevos estándares ambientales.

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