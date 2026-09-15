El Gobierno aprobará un subsidio dirigido a transportistas de pasajeros de la selva. Los mototaxistas podrán recibir hasta S/100 mensuales para comprar combustible, según anunció el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

El MEF indicó que este apoyo forma parte del plan del Ejecutivo para reducir el efecto del alza internacional de los combustibles en los transportistas de pasajeros y de carga.

“Hemos creado un subsidio temporal parecido a los de los camiones con diésel, es para mototaxi que usa gasolina regular y que el decreto de urgencia deberíamos aprobarlo ya este viernes en el Consejo de Ministros, que es más o menos S/2 por galón de gasolina del mototaxista, con un tope de S/100 al mes”, señaló Cuba.

Como se recuerda, el 15 de agosto comenzó una primera fase de subsidios, que cubría entre 15% y 20% de la compra de diésel para transportistas de pasajeros y carga en todo el país.

Ucayali es una de las regiones amazónicas más afectadas por el encarecimiento de combustibles. Sus actividades vinculadas a hidrocarburos están en estado de emergencia por la limitada capacidad de almacenamiento, según el Minem.

Por otro lado, Elmer Cuba cuestionó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, mecanismo creado para reducir las variaciones de los precios internacionales.

Según el ministro, el fondo terminó funcionando como un subsidio costoso para el Estado, ya que no permitía recuperar adecuadamente los recursos utilizados.

Precisamente, la nueva propuesta busca que el subsidio sea limitado en el tiempo y destinado solo a los sectores que realmente requieren el apoyo, en vez de reducir de forma general el precio de los combustibles.

La medida se evalúa ante los riesgos que enfrenta la economía por un posible aumento del precio internacional del petróleo. El ministro advirtió que un mayor precio del crudo encarecería los combustibles y podría impulsar la inflación.