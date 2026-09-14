El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de un comunicado, informó que su cuenta oficial en la red social X fue vulnerada.

La entidad señaló que, tras conocerse el hecho, activó los protocolos de seguridad correspondientes para recuperar el acceso a la plataforma.

Mientras se realiza este proceso, el MEF pidió a la ciudadanía no considerar como oficiales las publicaciones difundidas desde la cuenta afectada.

El MEF no precisó cuándo se produjo esta vulneración ni el plazo estimado para restablecer el control de su cuenta en X, pero que en cuanto se solucione el problema lo darán a conocer.

Cabe precisar que, en escenarios como este, es importante verificar cualquier información mediante canales institucionales y comunicados oficiales, para evitar la desinformación.