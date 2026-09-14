MEF reporta que su cuenta oficial en X ha sido vulnerada. Foto: Freepik
MEF reporta que su cuenta oficial en X ha sido vulnerada. Foto: Freepik
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Redacción Gestión
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informó que su cuenta oficial en la red social X fue vulnerada.

La entidad señaló que, tras conocerse el hecho,

Mientras se realiza este proceso, el MEF pidió a la ciudadanía no considerar como oficiales las publicaciones difundidas desde la cuenta afectada.

El MEF no precisó cuándo se produjo esta vulneración ni el plazo estimado para restablecer el control de su cuenta en X, pero que en cuanto se solucione el problema lo darán a conocer.

Cabe precisar que, en escenarios como este, es importante verificar cualquier información mediante canales institucionales y comunicados oficiales, para evitar la desinformación.

La entidad activó protocolos para la recuperación de su plataforma y pidió no considerar como oficiales las publicaciones difundidas desde la cuenta vulnerada. Foto: GEC
La entidad activó protocolos para la recuperación de su plataforma y pidió no considerar como oficiales las publicaciones difundidas desde la cuenta vulnerada. Foto: GEC

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