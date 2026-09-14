WhatsApp empezará a cobrar por mensaje desde el 01 de octubre. | Foto: Anton/Pexels
WhatsApp empezará a cobrar por mensaje desde el 01 de octubre. | Foto: Anton/Pexels
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Redacción Gestión
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Sin embargo, la medida no afectará a usuarios comunes ni a pequeños negocios, sino a empresas que usan WhatsApp Business Platform con centros de atención, chatbots o sistemas automatizados.

Estos cambios implican que los usuarios no tendrán que pagar por comunicarse con amigos, familiares o empresas.

Meta, empresa matriz de WhatsApp, ha confirmado esta actualización a través de su portal técnico de documentación oficial para desarrolladores y en la guía de precios de la API de WhatsApp Busines.

Bajo ese sistema, los mensajes enviados dentro de las 24 horas posteriores al inicio del contacto estaban incluidos en una tarifa inicial.

Esta medida se suma al cobro iniciado el 1 de agosto por los mensajes creados mediante Meta Business Agent, la herramienta de inteligencia artificial de Meta. La compañía también busca permitir el uso de agentes de IA desarrollados por terceros.

, especialmente aquellas que trasladaron sus canales de atención al cliente a la plataforma.

La tarifa se aplicará tanto a mensajes enviados por bots como a aquellos redactados por trabajadores. El costo variará según la ubicación de cada empresa.

La modificación reemplaza el modelo aplicado desde julio de 2025, cuando Meta cobraba por conversación. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)
La modificación reemplaza el modelo aplicado desde julio de 2025, cuando Meta cobraba por conversación. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

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