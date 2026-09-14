Los mensajes en WhatsApp, desde el 1 de octubre de 2026, tendrán un costo debido a un cambio en la política de precios. Sin embargo, la medida no afectará a usuarios comunes ni a pequeños negocios, sino a empresas que usan WhatsApp Business Platform con centros de atención, chatbots o sistemas automatizados.

Estos cambios implican que los usuarios no tendrán que pagar por comunicarse con amigos, familiares o empresas. No obstante, las compañías deberán asumir un cobro por cada mensaje que sea entregado desde octubre.

Meta, empresa matriz de WhatsApp, ha confirmado esta actualización a través de su portal técnico de documentación oficial para desarrolladores y en la guía de precios de la API de WhatsApp Busines.

La modificación reemplaza el modelo aplicado desde julio de 2025, cuando Meta cobraba por conversación. Bajo ese sistema, los mensajes enviados dentro de las 24 horas posteriores al inicio del contacto estaban incluidos en una tarifa inicial.

Esta medida se suma al cobro iniciado el 1 de agosto por los mensajes creados mediante Meta Business Agent, la herramienta de inteligencia artificial de Meta. La compañía también busca permitir el uso de agentes de IA desarrollados por terceros.

Cabe precisar que este nuevo esquema tendrá un mayor impacto en compañías con un alto volumen de interacciones por WhatsApp, especialmente aquellas que trasladaron sus canales de atención al cliente a la plataforma.

La tarifa se aplicará tanto a mensajes enviados por bots como a aquellos redactados por trabajadores. El costo variará según la ubicación de cada empresa. Para más información, puedes ingresar a este link.