Microsoft. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El gigante tecnológico Microsoft publicó este lunes un código de conducta provisional para sus modelos de inteligencia artificial (IA) en el que se compromete a mantenerlos “bajo control humano”, después de que Anthropic y OpenAI reavivaran el debate sobre los riesgos de acelerar el desarrollo de esta tecnología y pidieran un marco federal que establezca requisitos de seguridad para esta tecnología.

“Las personas importan más que la IA”, afirma la compañía en el texto, y enfatiza que “cualquier sistema que no pueda estar bajo control humano debe ser rechazado”.

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El documento permanecerá abierto a comentarios durante seis semanas y Microsoft prevé publicar una versión actualizada a finales de año que servirá de guía para el desarrollo de sus modelos a partir de 2027.

Microsoft. (Photo by Pau BARRENA / AFP)
Microsoft. (Photo by Pau BARRENA / AFP)

¿Qué restricciones plantea Microsoft para sus modelos de IA?

Entre las restricciones que plantea, Microsoft se compromete a impedir que sus modelos ayuden a fabricar armas, faciliten la adquisición de sustancias peligrosas o promuevan comportamientos alimentarios poco saludables. Tampoco podrán generar contenidos violentos o sexualmente explícitos.

La compañía agrega que quiere evitar que los sistemas desarrollen “formas de comunicación incomprensibles para las personas”, como ocurrió durante unas pruebas de ciberseguridad de OpenAI en las que varios agentes se comunicaron entre sí y accedieron a sistemas de la plataforma Hugging Face.

Posteriormente, un investigador de Anthropic que anteriormente había trabajado también en OpenAI, Jacob Coxon, dimitió y acusó a ambas empresas de anteponer la carrera por desarrollar una IA más avanzada a los riesgos de seguridad.

Este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó las peticiones para ralentizar el desarrollo de la IA y defendió que Estados Unidos debe mantener su liderazgo tecnológico frente a China.

Con información de EFE

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