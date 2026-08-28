La red de partners de Microsoft en el Perú ronda los 2,500 socios de negocio. (Foto: GEC).
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Edgar Velito
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Hace más de seis meses, Microsoft anunciaba que los agentes de Inteligencia Artificial (IA) empezaban a aterrizar en empresas peruanas. Hoy, el gerente general de la compañía en el país, Mario Rodríguez, afirma que el mercado avanzó hacia una etapa distinta: la de rediseñar procesos completos de negocio para acelerarlos de semanas o meses a minutos. ¿En qué industrias está ocurriendo? ¿Y qué tan lejos está el Perú del resto del mundo?

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