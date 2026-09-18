El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informa que los conductores de mototaxis que brindan el servicio de transporte público de personas en Loreto, Ucayali y Madre de Dios podrán acceder a un subsidio económico temporal de hasta S/100 mensuales.

Ello, indicó, es parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar el impacto del incremento extraordinario del precio de los combustibles.

Refirió que, de acuerdo con el Decreto de Urgencia N°011-2026 (publicado este viernes), el beneficio contempla un subsidio equivalente a S/4 por cada galón de gasolina o gasohol adquirido, con un límite máximo de S/100 mensuales por conductor beneficiario.

Vigencia del subsidio

La medida -confirmó el MTC- tendrá una vigencia de tres meses y busca contribuir a preservar la continuidad del servicio de transporte público en estas regiones, evitando que el incremento de los costos operativos se traslade directamente a los usuarios.

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Para acceder al beneficio, explicó el ministerio, los conductores deberán contar con un vehículo automotor menor de categoría L5 identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje, DNI vigente.

Además, anotó, deberán contar con licencia de conducir Clase B, categoría II-C, y SOAT vigente o, cuando corresponda, el certificado contra accidentes de tránsito (CAT) emitido por una AFOCAT.

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Acreditar la compra

Asimismo, anota, la adquisición del combustible deberá realizarse en establecimientos autorizados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y acreditarse mediante comprobantes de pago electrónicos.

El mecanismo -explica el sector- contempla seis periodos sucesivos de 15 días calendario.

Así, anota, los conductores incluidos en la lista de beneficiarios deberán registrar sus adquisiciones de combustible dentro de los 15 días calendario posteriores a la culminación de cada periodo, a través del mecanismo que habilite el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Validación de datos

Esta información será validada utilizando datos de entidades como Reniec, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), MTC, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sunat y Osinergmin.

El Banco de la Nación será responsable de efectuar el abono o entrega del subsidio directamente al beneficiario o a su representante debidamente facultado. Para la implementación de esta medida, el Gobierno autorizó un financiamiento de hasta S/16 millones 23 mil con cargo a la Reserva de Contingencia.

Con esta medida, remarcó el MTC, el Gobierno busca brindar un apoyo focalizado, temporal y verificable a los conductores de mototaxis de la Amazonía, contribuir a la continuidad de este servicio de transporte público y mitigar el impacto que el incremento del precio de los combustibles genera en sus costos de operación.