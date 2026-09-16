Paro de 72 horas en Iquitos. De acuerdo con gremios convocantes, el 90% de la región Loreto acata la medida. Foto: difusión
Paro de 72 horas en Iquitos. De acuerdo con gremios convocantes, el 90% de la región Loreto acata la medida. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Un nuevo paro se registra en Iquitos tras la medida anunciada por gremios de la región selvática —con participación de la CGTP—, ante el incremento de precios de combustibles y cortes de luz.

La medida ha sido convocada por 72 horas, y de acuerdo con reportes de Canal N, cerca del 90% de la región Loreto acata la protesta, ya que hay manifestaciones en puntos como Yurimaguas, Contamana, Datem del Marañón, Ramón Castilla y Requena, entre otros.

en los precios de combustibles para los transportistas de carga, pasajeros, mototaxistas y transporte fluvial en la Amazonía.

Desde la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) de Loreto añadieron que los trabajadores independientes de mototaxi también se sumaron al paro, ya que la ganancia neta tras 12 horas de trabajo apenas es de S/ 20 a S/ 25, pese a invertir “en promedio S/ 40 diarios para comprar gasolina”, de acuerdo con Reynaldo Tuanama, representante del gremio a La voz de la selva.

Los ciudadanos exigen también la presencia del Poder Ejecutivo para que se instale una mesa de diálogo ante las amenazas de la minería ilegal y los cortes del servicio eléctrico atribuidos a Electro Oriente, por lo que solicitan garantías para que no haya más cortes.

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