El salario estatal promedio en Cuba alcanzó los 7,354 pesos cubanos (CUP) en agosto, un aumento de 6.12% respecto a los últimos datos publicados en abril.

No obstante, este ingreso equivale a apenas US$9 al cambio informal, frente a los US$61 que representa con la tasa oficial, según cifras difundidas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El incremento salarial no logra compensar el encarecimiento del costo de vida en la isla. En agosto, la inflación interanual en el mercado formal llegó a 25.19%, mientras que los precios aumentaron 4.92% frente al mes anterior, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Estas cifras no incluyen el comportamiento de los precios en el mercado informal, que cuenta con una mayor oferta de productos y donde la inflación podría alcanzar los tres dígitos, según expertos independientes.

A ello se suma la depreciación de la moneda cubana. Desde finales de septiembre, el dólar estadounidense registra cotizaciones superiores a los 750 pesos en el mercado informal.

El costo de los productos básicos evidencia la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. En tiendas privadas de La Habana, un cartón de 30 huevos puede costar hasta 3,800 pesos cubanos, equivalentes a US$31.66 al cambio oficial.

En tanto, una botella de aceite para cocinar alcanza los 2,400 pesos, unos US$20 a la tasa oficial.

Construcción registra los mayores ingresos

Por sectores económicos, la construcción reportó el salario promedio más alto en agosto, con 14,743 pesos cubanos, equivalentes a US$122 al cambio oficial.

En el extremo opuesto se ubicaron los trabajadores de educación, con un ingreso medio de 5,824 pesos, y quienes se desempeñan en otras actividades de servicios comunales, asociaciones y servicios personales, con 5,795 pesos.

Estos montos representan alrededor de US$49 y US$48, respectivamente, según el tipo de cambio oficial.

Las diferencias también se observan entre territorios. La provincia de La Habana registró los ingresos mensuales promedio más elevados, por encima de los 6,815 pesos, mientras que el municipio especial Isla de la Juventud presentó el menor nivel, con 5,802 pesos.

Cuba afronta una profunda contracción económica

La pérdida de poder adquisitivo ocurre en medio de una prolongada crisis económica. Entre 2020 y 2025, Cuba acumuló una contracción económica superior al 15%.

Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que la economía cubana registrará en 2026 la mayor caída de la región, con una reducción de 10.3% de su producto bruto interno (PBI).

A la crisis se suman los apagones, la paralización de buena parte del transporte público y las limitaciones en los servicios hospitalarios.

Los precios de los alimentos y medicamentos también han aumentado de forma generalizada, lo que agrava las dificultades de los hogares para cubrir sus necesidades básicas.

Elaborado con información de EFE.