El ingreso promedio de los trabajadores estatales llegó a 7,354 pesos cubanos en agosto, mientras que la inflación interanual alcanzó el 25.19%, según cifras oficiales. (YAMIL LAGE / AFP)
El ingreso promedio de los trabajadores estatales llegó a 7,354 pesos cubanos en agosto, mientras que la inflación interanual alcanzó el 25.19%, según cifras oficiales. (YAMIL LAGE / AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El salario estatal promedio en Cuba alcanzó los 7,354 pesos cubanos (CUP) en agosto, un aumento de 6.12% respecto a los últimos datos publicados en abril.

No obstante, este ingreso equivale a apenas US$9 al cambio informal, frente a los US$61 que representa con la tasa oficial, según cifras difundidas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Estas cifras no incluyen el comportamiento de los precios en el mercado informal, que cuenta con una mayor oferta de productos y donde la inflación podría alcanzar los tres dígitos, según expertos independientes.

A ello se suma la depreciación de la moneda cubana. Desde finales de septiembre, el dólar estadounidense registra cotizaciones superiores a los 750 pesos en el mercado informal.

El costo de los productos básicos evidencia la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. En tiendas privadas de La Habana, un cartón de 30 huevos puede costar hasta 3,800 pesos cubanos, equivalentes a US$31.66 al cambio oficial.

En tanto, una botella de aceite para cocinar alcanza los 2,400 pesos, unos US$20 a la tasa oficial.

Construcción registra los mayores ingresos

En el extremo opuesto se ubicaron los trabajadores de educación, con un ingreso medio de 5,824 pesos, y quienes se desempeñan en otras actividades de servicios comunales, asociaciones y servicios personales, con 5,795 pesos.

Estos montos representan alrededor de US$49 y US$48, respectivamente, según el tipo de cambio oficial.

Las diferencias también se observan entre territorios. La provincia de La Habana registró los ingresos mensuales promedio más elevados, por encima de los 6,815 pesos, mientras que el municipio especial Isla de la Juventud presentó el menor nivel, con 5,802 pesos.

Cuba afronta una profunda contracción económica

La pérdida de poder adquisitivo ocurre en medio de una prolongada crisis económica. Entre 2020 y 2025, Cuba acumuló una contracción económica superior al 15%.

Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que la economía cubana registrará en 2026 la mayor caída de la región, con una reducción de 10.3% de su producto bruto interno (PBI).

A la crisis se suman los apagones, la paralización de buena parte del transporte público y las limitaciones en los servicios hospitalarios.

Los precios de los alimentos y medicamentos también han aumentado de forma generalizada, lo que agrava las dificultades de los hogares para cubrir sus necesidades básicas.

Elaborado con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Cuba toma recurso de EE.UU. para mantener algunas luces encendidas
Cuba acusa a EE.UU. de querer dañar al sector privado de la isla con sus nuevas medidas
Marco Rubio insiste que Cuba es un “Estado fallido” y una amenaza para EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.