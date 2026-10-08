Corea del Sur prueba su primera arma hipersónica. (Foto: Difusión)
Corea del Sur prueba su primera arma hipersónica. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Corea del Sur probó este jueves su primera arma hipersónica de fabricación nacional, informó la oficina presidencial.

ha declarado la Casa Azul, sede de la presidencia, en un comunicado.

Es una “ventaja estratégica clave capaz de cambiar el curso de las operaciones en el campo de batalla”, añadió, y precisó que “las trayectorias de vuelo impredecibles y la velocidad vertiginosa de las ojivas les permiten atacar objetivos estratégicos clave”.

Las armas hipersónicas están siendo desarrolladas por potencias de todo el mundo, como esta de Rusia.
Las armas hipersónicas están siendo desarrolladas por potencias de todo el mundo, como esta de Rusia.

Los vehículos deslizantes hipersónicos son propulsados hacia la alta atmósfera por cohetes y, a continuación, planean hacia su objetivo a una velocidad cinco veces superior a la del sonido, o incluso más.

El anuncio de Seúl llega días después de que Corea del Norte afirmara haber probado un misil hipersónico de alcance intermedio.

Corea del Norte asegura que su misil es “capaz de modificar su trayectoria de vuelo a baja altitud”.

Corea del Sur y Estados Unidos sostienen sin embargo que el misil norcoreano se encontraba “a un nivel que puede detectarse e interceptarse adecuadamente utilizando los medios defensivos de que disponen ambos aliados”.

Con información de AFP

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