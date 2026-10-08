(Foto: Indecopi)
(Foto: Indecopi)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Indecopi reconoció la capacidad científica de inventores peruanos que participaron en la 19 Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea (KIWIE 2026), evento realizado en Seúl del 16 al 18 de julio. La delegación nacional obtuvo 306 medallas: 120 medallas de oro, 132 de plata y 54 de bronce.

Asimismo, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán recibió el Premio Especial de la Dongduk Women’s University tras presentar un sistema basado en inteligencia artificial capaz de analizar radiografías dentales y generar reportes clínicos, desarrollado por Ada Santiago Bejarano y Deyvid Tolentino Isidro.

(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

La representación nacional estuvo integrada por universidades, institutos de investigación y formación industrial, así como empresas privadas, que presentaron invenciones aplicadas a la salud, el cuidado ambiental, la industria y otros sectores.

(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

La ceremonia de entrega de medallas se realizó hoy en el auditorio de la Universidad Nacional Federico Villarreal, incluyó una exhibición de algunas innovaciones distinguidas en Corea, como un monitor cardíaco pediátrico integrado en un peluche, un brasier inteligente que monitorea el ritmo cardíaco y mide la cantidad de leche materna, una casaca inteligente que permite cargar dispositivos móviles y monitorear signos vitales, y un dispositivo protector de ubres de alpaca, entre otras.

TE PUEDE INTERESAR

El Niño: inmobiliarias deberán informar si sus proyectos están en zonas de riesgo, dice Indecopi
BTS en Lima: Indecopi recuerda qué debe cumplir la empresa organizadora con los asistentes
Indecopi impone derechos antidumping a inodoros chinos, ¿cuánto pagarán?
Indecopi multa con S/ 2.5 millones a empresa de tubulares por accidente fatal en Nasca

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.