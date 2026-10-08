Indecopi reconoció la capacidad científica de inventores peruanos que participaron en la 19 Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea (KIWIE 2026), evento realizado en Seúl del 16 al 18 de julio. La delegación nacional obtuvo 306 medallas: 120 medallas de oro, 132 de plata y 54 de bronce.

Uno de los reconocimientos más destacados entregados durante la ceremonia fue el Premio Especial del Ministry of Intellectual Property, otorgado a la Universidad Científica del Sur por la creación de un espéculo vaginal anatómico desechable con sistema integrado de liberación de lidocaína para reducir el dolor durante procedimientos ginecológicos, a cargo de los inventores Shirley De la Cruz Anticona y Mario Pezua Espinoza.

Asimismo, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán recibió el Premio Especial de la Dongduk Women’s University tras presentar un sistema basado en inteligencia artificial capaz de analizar radiografías dentales y generar reportes clínicos, desarrollado por Ada Santiago Bejarano y Deyvid Tolentino Isidro.

(Foto: Andina)

La participación peruana fue mayoritaria en la edición. De las 452 invenciones provenientes de 19 países, el Perú concentró el 67.7% de los proyectos inscritos.

La representación nacional estuvo integrada por universidades, institutos de investigación y formación industrial, así como empresas privadas, que presentaron invenciones aplicadas a la salud, el cuidado ambiental, la industria y otros sectores.

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(Foto: Andina)

La ceremonia de entrega de medallas se realizó hoy en el auditorio de la Universidad Nacional Federico Villarreal, incluyó una exhibición de algunas innovaciones distinguidas en Corea, como un monitor cardíaco pediátrico integrado en un peluche, un brasier inteligente que monitorea el ritmo cardíaco y mide la cantidad de leche materna, una casaca inteligente que permite cargar dispositivos móviles y monitorear signos vitales, y un dispositivo protector de ubres de alpaca, entre otras.