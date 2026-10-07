Los asistentes a los conciertos de BTS deben conservar sus entradas y comprobantes de pago ante una eventual vulneración de sus derechos como consumidores. Foto: Indecopi.
Los asistentes a los conciertos de BTS deben conservar sus entradas y comprobantes de pago ante una eventual vulneración de sus derechos como consumidores. Foto: Indecopi.
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Redacción Gestión
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A pocas horas del , el recordó a los asistentes cuáles son las obligaciones que debe cumplir la empresa encargada de organizar el espectáculo.

La entidad señaló que el organizador está obligado a respetar las condiciones que fueron ofrecidas y publicitadas previamente, además de brindar a los consumidores información relevante sobre el desarrollo del evento.

Entre estas obligaciones se encuentra cumplir con el horario de inicio anunciado, respetar el aforo autorizado y garantizar las condiciones de seguridad correspondientes. Asimismo, la información proporcionada a los asistentes debe coincidir con lo ofrecido al momento de adquirir las entradas.

Indecopi informó que monitorea el desarrollo de los conciertos y que ha recibido reclamos vinculados con la entrega de los denominados ‘ARMY Bomb’. Foto: Indecopi.
Indecopi informó que monitorea el desarrollo de los conciertos y que ha recibido reclamos vinculados con la entrega de los denominados ‘ARMY Bomb’. Foto: Indecopi.

La entidad indicó que realiza un monitoreo permanente del desarrollo de los espectáculos y recomendó a los asistentes conservar sus entradas, comprobantes de pago, correos de confirmación, publicidad y cualquier otro documento o evidencia relacionada con las condiciones ofrecidas.

Estos elementos pueden servir como sustento en caso el consumidor considere que se produjo algún incumplimiento de sus derechos.

Reclamos por los ‘ARMY Bomb’

Según la entidad, algunos consumidores han señalado públicamente que realizaron pagos para adquirir estos productos, pero que no los recibieron.

Ante estos casos, Indecopi informó que viene realizando acciones de monitoreo para esclarecer lo ocurrido y verificar si existió algún incumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor.

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