La realización de los conciertos de BTS en Lima motivó que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) adopten medidas para el desarrollo de sus actividades académicas, ante las restricciones vehiculares y la congestión previstas en los alrededores de la Ciudad Universitaria.

En el caso de la PUCP, las clases del campus principal se desarrollarán de manera virtual desde la 1 p.m. los miércoles 7 y viernes 9 de octubre. Durante la mañana, las actividades académicas continuarán con normalidad.

La universidad precisó que podrán existir excepciones determinadas por las unidades académicas. Asimismo, cada jefatura administrativa definirá qué personal deberá permanecer en el campus, mientras que quienes no necesiten acudir podrán realizar sus labores de manera remota desde la 1 p.m.

Estas disposiciones se aplican únicamente al campus de la PUCP y no afectan las actividades o eventos previamente programados. Los demás locales de la universidad, entre ellos Centrum PUCP, NOS y Chorrillos, permanecerán abiertos.

Comunicado de la PUCP. Foto: X.

San Marcos también dispone clases virtuales

Por su parte, la Facultad de Educación de la UNMSM informó que las actividades académicas de pregrado se realizarán de manera virtual desde el martes 6 hasta el viernes 9 de octubre, inclusive.

La medida responde a las restricciones temporales del tránsito en las vías cercanas a la Ciudad Universitaria, dispuestas por la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima con motivo de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos.

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La facultad recomendó a los docentes coordinar con sus estudiantes los enlaces de acceso y los mecanismos necesarios para garantizar el desarrollo de las clases virtuales.

Sin embargo, las actividades académicas de la Escuela Profesional de Educación Física (EPEF), cuyo local se encuentra en el distrito de La Victoria, se desarrollarán de manera presencial y con normalidad, de acuerdo con los horarios establecidos.