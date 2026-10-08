Compra de departamentos. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), señaló que ante la proximidad de las lluvias debido al fenómeno El Niño, las empresas inmobiliarias la obligación legal de brindar información clara, veraz y oportuna sobre las condiciones de los predios que comercializan.

De acuerdo con la Oficina Regional del Indecopi en Piura, en lo va del año se han registrado 622 denuncias, de éstas, 204 (casi una tercera parte) son contra empresas constructoras e inmobiliarias, principalmente por fallas en la construcción, ausencia de información transparente sobre los riesgos del terreno, además, por inclusión de cláusulas abusivas e inoperatividad del Libro de Reclamaciones, entre otros.

Frente a esta situación, el Indecopi recordó que la Comisión del Indecopi en Piura, en primera instancia, ya ha sancionado a empresas inmobiliarias por vender inmuebles en zonas inundables simulando condiciones de seguridad que no correspondían a la realidad.

Departamentos. (Foto: GEC)
Departamentos. (Foto: GEC)

¿Qué hacer ante situaciones de emergencia?

El Indecopi señala que, si un inmueble sufre daños causados por lluvias o inundaciones, el comprador puede exigir a la constructora la cobertura de las garantías vigentes.

En casos donde el daño comprometa la estructura de la edificación, aplica la garantía legal mínima de 10 años, previa evaluación técnica.

Mientras que quienes adquirieron su vivienda mediante un crédito hipotecario deben revisar las condiciones de los seguros asociados para tramitar la cobertura ante la entidad financiera o aseguradora.

El Indecopi exhorta a los consumidores a conservar toda la publicidad, contratos, comprobantes de pago e intercambio de comunicaciones con la empresa, elementos que sirven como prueba documental ante un eventual reclamo o denuncia formal.

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