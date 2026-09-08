De acuerdo con información de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), en julio, aproximadamente el 87% de las ventas correspondió a proyectos en planos o en construcción.

Del total de viviendas comercializadas durante el mes, el 35% estaba en planos y el 52%, en construcción; mientras que las unidades de entrega inmediata representaron solo el 14%.

Según un análisis que compartió Codip con Gestión, la diferencia de precios no es uniforme para todo el mercado, porque depende de la ubicación, el proyecto y la etapa de avance de la obra.

Por ejemplo, si se toma como referencia un sub distrito de Surquillo, el precio promedio por m2 de un departamento en planos es de S/ 7,232 en promedio, mientras que en la etapa de entrega inmediata asciende a S/ 7,720. Es decir, la vivienda terminada registra un precio 6.7% mayor.

(Fuente: Codip)

Esto dicen las inmobiliarias

Fernando Cisneros, CEO de Grupo Santa Maria, afirmó en que la compra en planos o durante la etapa de construcción suele permitir acceder a mejores condiciones económicas que la compra de una unidad terminada.

“En nuestra experiencia, observamos una valorización menor aproximada de entre 10% a 15% desde la compra en planos hasta la entrega del proyecto, dependiendo de factores como la ubicación, evolución del proyecto, ritmo de ventas y condiciones del mercado”, destacó.

Para el ejecutivo, esto significa que el comprador que ingresa en una etapa temprana no solo puede acceder a un precio más competitivo, sino que también tiene la posibilidad de capturar parte de la valorización que se genera durante el desarrollo del proyecto.

Por su parte, Diana Puga, gerenta de Negocios Inmobiliarios de Albamar Grupo Inmobiliario, coincidió que comprar en planos o en etapa de construcción puede representar una diferencia importante frente a una unidad de entrega inmediata.

“Como referencia de mercado, adquirir un departamento en planos puede costar entre 6% y 10% menos que cuando el inmueble ya está terminado; en construcción, la diferencia suele mantenerse, pero tiende a reducirse conforme el proyecto avanza y se acerca a la entrega”, refirió.

Compra de departamentos. (Foto: GEC)

Mejores condiciones de precio

Ana Cecilia Gálvez, gerenta general de Codip, comentó que la compra en etapas tempranas está asociada, entre otros factores, a las condiciones de precio que puede encontrar el comprador durante las primeras etapas de un proyecto, antes de que el avance de la obra y la culminación del inmueble incorporen una mayor valorización.

“Comprar en una etapa temprana puede permitir al comprador acceder a mejores condiciones de precio frente a un inmueble terminado. Esta diferencia es uno de los factores que explica por qué una parte importante de la demanda se concentra actualmente en proyectos en planos o en construcción”, explicó.

Preferencias del comprador peruano

De acuerdo con la data de Codip, el tipo de vivienda que buscan los compradores también muestra una tendencia definida. En el primer semestre del año, los departamentos de dos dormitorios representaron el 39.4% de las ventas y los de tres dormitorios, el 39%.

Asimismo, la distribución de la vivienda es el principal factor considerado al momento de elegir un inmueble, con 73% de menciones, seguida por el precio, con 71%, y la ubicación, con 63%.

En cuanto al formato, el departamento tipo flat concentra el 68% de las preferencias, por encima del dúplex, que alcanza el 19%.

Diana Puga mencionó que el comprador peruano hoy compara más antes de decidir. No solo mira el precio, sino si el departamento tiene una buena distribución, está bien ubicado, cuenta con facilidades de financiamiento y se adapta a su estilo de vida o a su objetivo de inversión.

“Cuando compra en planos o en construcción, también prioriza la claridad en los plazos, información transparente y respaldo de la inmobiliaria”, añadió.

Por su lado, Fernando Cisneros indicó que los consumidores están tomando una decisión cada vez más racional: busca que la vivienda responda a sus necesidades, pero también que represente una buena relación entre precio, ubicación y calidad de vida.

“Percibimos que el comprador actual busca espacios más flexibles y funcionales, capaces de adaptarse a las distintas etapas de su vida”, finalizó.