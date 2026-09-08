Del total de viviendas comercializadas durante el mes, el 35% estaba en planos y el 52%, en construcción; mientras que las unidades de entrega inmediata representaron solo el 14%. (Foto: Difusión)
Del total de viviendas comercializadas durante el mes, el 35% estaba en planos y el 52%, en construcción; mientras que las unidades de entrega inmediata representaron solo el 14%. (Foto: Difusión)
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Paolo Rojas
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Comprar una vivienda antes de que esté terminada puede resultar atractivo para quienes buscan acceder a un inmueble a un precio más competitivo y, al mismo tiempo, tener mayores posibilidades de elegir las características de su futuro hogar. En el mercado inmobiliario, esta modalidad permite a los compradores adquirir una propiedad desde las primeras etapas del proyecto, cuando todavía existe disponibilidad de unidades y diferentes alternativas de distribución, ubicación o metraje.

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