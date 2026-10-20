Las empresas coreanas evalúan cómo establecer proveedores y operaciones locales en Latinoamérica ante la reorganización de sus cadenas globales.
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Dax Canchari Reyes
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El mapa de las cadenas de suministro coreanas está cambiando. La región busca ganar un lugar frente a Asia y Perú tiene activos para entrar en esa ecuación, aunque las empresas coreanas todavía evalúan dónde y cómo asumir ese movimiento. ¿Qué espacio podría ganar el país en esta nueva estrategia?

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