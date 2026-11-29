El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las lluvias de moderada a extrema intensidad continuarán en la costa y zona andina del país desde el lunes 30 de noviembre hasta el miércoles 2 de diciembre.

Según el reporte oficial, estos eventos vendrán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

El aviso abarca los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tumbes.

Dentro del pronóstico, se prevé la caída de granizo en localidades por encima de los 2,800 m s. n. m. También habrá nevadas sobre los 3,800 m s. n. m. en la sierra centro y sur.

Por otro lado, en la costa norte, la entidad espera lluvias de moderada a extrema intensidad. La mayor incidencia será en Tumbes y en varios sectores de la costa interior de Piura. Además, no se descartan lloviznas dispersas en distritos cercanos al litoral de la costa centro y sur.

Ante el aumento de las temperaturas y la radiación solar, la entidad recomendó evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor intensidad. También aconsejó usar protector solar, sombrero de ala ancha y ropa ligera, y mantenerse hidratado.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a los gobiernos locales y regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas, ya que pueden ocurrir deslizamientos y huaicos. También pidió verificar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en caso de emergencia.