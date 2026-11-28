Actualmente la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reporta 19 alertas viales por fenómenos naturales en distintas regiones del país, de acuerdo con su mapa interactivo de alertas.

De este total, ocho corresponden a carreteras completamente interrumpidas y otras once presentan restricciones al tránsito, principalmente por las intensas lluvias que afectan el norte del Perú.

En horas de la tarde, en declaraciones a Panamericana TV, el vocero de la Sutran, Carlos Brusso, señaló que las incidencias se concentran principalmente en Piura, Lambayeque, Cajamarca y Áncash.

En estas regiones, las lluvias han provocado la activación de quebradas, deslizamientos y el incremento de caudales, afectando la circulación de vehículos y peatones.

Brusso precisó que existe una diferencia entre ambos estados: una vía interrumpida impide por completo el tránsito, mientras que una carretera restringida permite la circulación parcial de vehículos y peatones.

QUEBRADAS ACTIVAS BLOQUEAN VÍA EN PIURA

En Piura, una de las regiones más afectadas por las recientes precipitaciones, la Sutran reportó restricciones e interrupciones en algunos tramos.

Entre ellos, se encuentra la carretera Tambogrande–Chulucanas (PE-1NR), donde la activación de quebradas mantiene bloqueado el tránsito entre los kilómetros 23+450 y 23+550, y del 27+640 al 28+290.

🌧️¡Ante El Niño, #ElPerúResponde! Sutran informa que el tránsito interrumpido en los tramos del km 23+450 al km 23+550 y del km 27+640 al km 28+290 de la carretera Tambogrande – Chulucanas (PE-1NR), en Piura, debido a la activación de quebradas. 🗺️: https://t.co/4HT4ue6NYw https://t.co/mQw3XuIGqu — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) November 27, 2026

Asimismo, Sutran mencionó el caso de Paimas, en la provincia de Ayabaca, donde dos vías registran tránsito restringido.

En uno de estos sectores, la circulación estuvo inicialmente interrumpida, pero la mejora de las condiciones climáticas permitió habilitar el paso parcial de vehículos y peatones.

CARRETERA CHICLAYO-CHOTA CONTINUA INTERRUMPIDA

Entre las vías afectadas figura la carretera Chiclayo-Chota, ruta que conecta la provincia cajamarquina de Chota con la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque.

Según explicó el vocero de Sutran, la activación de una quebrada, producto de las lluvias de fuerte intensidad, ocasionó la interrupción de esta vía, por lo que actualmente los vehículos no pueden transitar por el sector afectado.

La Policía Nacional resguarda la zona, mientras que Provías espera que mejoren las condiciones climáticas para iniciar los trabajos de descolmatación y rehabilitación de la vía, según el portal de Sutran.

El escenario es relevante, ya que esta carretera es una vía estratégica, pues conecta dos regiones y sirve como enlace con la carretera Longitudinal de la Sierra.

SUTRAN EXHORTA A CONSULTAR POR VÍAS AFECTADAS

Ante las restricciones e interrupciones que afectan la circulación en distintas regiones, los conductores y pasajeros pueden consultar el estado de las carreteras a través de una plataforma digital habilitada por la Sutran.

La herramienta, disponible en el portal de alertas viales de la entidad, permite identificar los tramos con tránsito interrumpido o restringido, revisar las incidencias reportadas y conocer las intervenciones que se ejecutan para restablecer la circulación a nivel nacional.

RECOMIENDAN EVITAR PASOS A DESNIVELE INUNDADOS

Debido al incremento de las precipitaciones asociado al fenómeno El Niño, la Sutran exhortó a los conductores de vehículos particulares y de transporte de pasajeros y mercancías a evitar cruzar pasos a desnivel (bypass) inundados en las carreteras nacionales.

La entidad advirtió que atravesar estas zonas puede provocar que los vehículos queden inmovilizados y poner en riesgo la integridad de sus ocupantes, incluso cuando el nivel del agua parezca bajo. Por ello, recomendó no intentar cruzar estos tramos y optar por rutas alternas.

Asimismo, si el agua comienza a subir alrededor del vehículo, los ocupantes deben abandonarlo de inmediato y dirigirse a una zona segura. Ante cualquier señal de peligro, la Sutran aconseja detener la marcha y retroceder únicamente si las condiciones lo permiten.