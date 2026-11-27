Ante las dificultades de desplazamiento que se presentan en Piura y Tumbes a causa de las lluvias de fuerte intensidad registradas en dichas regiones, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores del sector público y privado a brindar facilidades a los trabajadores para garantizar el normal desarrollo de las actividades laborales.

Mediante un comunicado, el sector recomendó establecer un tiempo de tolerancia suficiente en los horarios de ingreso para aquellos trabajadores que enfrentan dificultades para trasladarse desde sus domicilios hacia sus centros de labores.

Asimismo, solicitó implementar medidas flexibles que permitan atender las demoras ocasionadas por los problemas de desplazamiento, tanto en el trayecto hacia el centro de trabajo como durante el retorno a sus hogares.

Uno de los principales puntos del pronunciamiento establece que las tardanzas derivadas de estas circunstancias no deben ser consideradas faltas o demoras injustificadas ni generar sanciones disciplinarias contra los trabajadores.

Recomiendan implementar el teletrabajo

El MTPE también exhortó a los empleadores públicos y privados a implementar oportunamente medidas de teletrabajo cuando el fenómeno El Niño afecte el desarrollo de las actividades presenciales en los centros laborales.

Sostuvo que esta disposición deberá realizarse conforme al numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo.

#Comunicado | Informamos a la ciudadanía: https://t.co/GF6vGqjdgJ — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) November 27, 2026

De igual manera, el ministerio recomendó evaluar la suspensión de labores, sujeta a compensación, cuando existan condiciones que representen un riesgo para la salud o la vida de los trabajadores.

Con estas recomendaciones, el sector busca que las condiciones climáticas adversas no perjudiquen a los trabajadores ni expongan su integridad física durante sus desplazamientos o el cumplimiento de sus actividades laborales.

Piura y Tumbes son las regiones más afectadas por las lluvias de fuerte y extrema intensidad que se han registrado en las últimas 24 horas en el norte del país como consecuencia del calentamiento anómalo del mar asociado al fenómeno El Niño.

Varias calles de las ciudades de Piura, Sullana y Tumbes resultaron inundadas a consecuencia de las fuertes precipitaciones pluviales que se prolongaron por varias horas.