La selección de México afronta uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se mida ante Corea del Sur por la segunda jornada del Grupo A. Tras un debut positivo, el Tri buscará acercarse a la clasificación a la siguiente ronda frente a un rival que también llega con aspiraciones de avanzar en el torneo.
Millones de aficionados estarán pendientes de este encuentro, especialmente en México y Estados Unidos, donde existe una gran comunidad de seguidores del combinado azteca. Si quieres saber dónde ver el partido EN VIVO GRATIS por TV abierta, cuáles son los canales de transmisión, los horarios en distintos países y las posibles alineaciones, aquí encontrarás toda la información para no perderte ningún detalle.
¿Qué canales transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO?
Los derechos de transmisión del Mundial 2026 permiten seguir el encuentro a través de diversas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming según el país.
|País
|Canal de TV o Streaming
|México
|Canal 5, Azteca 7, ViX
|Estados Unidos
|Telemundo, Universo, Peacock
|Canadá
|TSN, CTV, RDS
|Corea del Sur
|KBS, MBC, SBS
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, DGO
|Chile
|Chilevisión, DirecTV Sports, DGO
|Perú
|DirecTV Sports, DGO
|Colombia
|DirecTV Sports, DGO
|Ecuador
|DirecTV Sports, DGO
|Uruguay
|Canal 10, DirecTV Sports
|Paraguay
|SNT, Tigo Sports
|Bolivia
|Tigo Sports, DirecTV Sports
|Venezuela
|DirecTV Sports, DGO
|Panamá
|TVMax
|España
|DAZN
|Brasil
|Globo, SporTV, Globoplay
Horarios de México vs. Corea del Sur por país
El partido entre México y Corea del Sur se disputará el jueves 18 de junio de 2026.
|País
|Hora
|México
|19:00 hrs
|Guatemala
|19:00 hrs
|Honduras
|19:00 hrs
|El Salvador
|19:00 hrs
|Nicaragua
|19:00 hrs
|Costa Rica
|19:00 hrs
|Colombia
|20:00 hrs
|Perú
|20:00 hrs
|Ecuador
|20:00 hrs
|Panamá
|20:00 hrs
|Estados Unidos (ET - Florida, Nueva York)
|21:00 hrs
|Estados Unidos (CT - Texas)
|20:00 hrs
|Estados Unidos (MT)
|19:00 hrs
|Estados Unidos (PT - California)
|18:00 hrs
|Venezuela
|21:00 hrs
|Bolivia
|21:00 hrs
|Chile
|21:00 hrs
|Paraguay
|21:00 hrs
|Argentina
|22:00 hrs
|Uruguay
|22:00 hrs
|Brasil
|22:00 hrs
|Corea del Sur
|11:00 hrs del viernes 19 de junio
|España
|04:00 hrs del viernes 19 de junio
Posibles formaciones de México vs. Corea del Sur
México
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda
- Delanteros: Hirving Lozano, Santiago Giménez, César Huerta
Corea del Sur
- Portero: Jo Hyeon-woo
- Defensas: Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Jung Seung-hyun, Lee Myung-jae
- Mediocampistas: Hwang In-beom, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan
- Delanteros: Son Heung-min, Cho Gue-sung, Jeong Woo-yeong