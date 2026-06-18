La selección de México afronta uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se mida ante Corea del Sur por la segunda jornada del Grupo A. Tras un debut positivo, el Tri buscará acercarse a la clasificación a la siguiente ronda frente a un rival que también llega con aspiraciones de avanzar en el torneo.

Millones de aficionados estarán pendientes de este encuentro, especialmente en México y Estados Unidos, donde existe una gran comunidad de seguidores del combinado azteca. Si quieres saber dónde ver el partido EN VIVO GRATIS por TV abierta, cuáles son los canales de transmisión, los horarios en distintos países y las posibles alineaciones, aquí encontrarás toda la información para no perderte ningún detalle.

¿Qué canales transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 permiten seguir el encuentro a través de diversas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming según el país.

País Canal de TV o Streaming México Canal 5, Azteca 7, ViX Estados Unidos Telemundo, Universo, Peacock Canadá TSN, CTV, RDS Corea del Sur KBS, MBC, SBS Argentina Telefe, TyC Sports, DGO Chile Chilevisión, DirecTV Sports, DGO Perú DirecTV Sports, DGO Colombia DirecTV Sports, DGO Ecuador DirecTV Sports, DGO Uruguay Canal 10, DirecTV Sports Paraguay SNT, Tigo Sports Bolivia Tigo Sports, DirecTV Sports Venezuela DirecTV Sports, DGO Panamá TVMax España DAZN Brasil Globo, SporTV, Globoplay

Horarios de México vs. Corea del Sur por país

El partido entre México y Corea del Sur se disputará el jueves 18 de junio de 2026.

País Hora México 19:00 hrs Guatemala 19:00 hrs Honduras 19:00 hrs El Salvador 19:00 hrs Nicaragua 19:00 hrs Costa Rica 19:00 hrs Colombia 20:00 hrs Perú 20:00 hrs Ecuador 20:00 hrs Panamá 20:00 hrs Estados Unidos (ET - Florida, Nueva York) 21:00 hrs Estados Unidos (CT - Texas) 20:00 hrs Estados Unidos (MT) 19:00 hrs Estados Unidos (PT - California) 18:00 hrs Venezuela 21:00 hrs Bolivia 21:00 hrs Chile 21:00 hrs Paraguay 21:00 hrs Argentina 22:00 hrs Uruguay 22:00 hrs Brasil 22:00 hrs Corea del Sur 11:00 hrs del viernes 19 de junio España 04:00 hrs del viernes 19 de junio

Posibles formaciones de México vs. Corea del Sur

México

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda

Delanteros: Hirving Lozano, Santiago Giménez, César Huerta

Corea del Sur