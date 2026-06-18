México enfrenta a Corea del Sur en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
México enfrenta a Corea del Sur en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
mailJorge Villanes

La selección de México afronta uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se mida ante Corea del Sur por la segunda jornada del Grupo A. Tras un debut positivo, el Tri buscará acercarse a la clasificación a la siguiente ronda frente a un rival que también llega con aspiraciones de avanzar en el torneo.

Millones de aficionados estarán pendientes de este encuentro, especialmente en México y Estados Unidos, donde existe una gran comunidad de seguidores del combinado azteca. Si quieres saber dónde ver el partido EN VIVO GRATIS por TV abierta, cuáles son los canales de transmisión, los horarios en distintos países y las posibles alineaciones, aquí encontrarás toda la información para no perderte ningún detalle.

¿Qué canales transmiten México vs. Corea del Sur EN VIVO?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 permiten seguir el encuentro a través de diversas señales de televisión abierta, cable y plataformas de streaming según el país.

PaísCanal de TV o Streaming
MéxicoCanal 5, Azteca 7, ViX
Estados UnidosTelemundo, Universo, Peacock
CanadáTSN, CTV, RDS
Corea del SurKBS, MBC, SBS
ArgentinaTelefe, TyC Sports, DGO
ChileChilevisión, DirecTV Sports, DGO
PerúDirecTV Sports, DGO
ColombiaDirecTV Sports, DGO
EcuadorDirecTV Sports, DGO
UruguayCanal 10, DirecTV Sports
ParaguaySNT, Tigo Sports
BoliviaTigo Sports, DirecTV Sports
VenezuelaDirecTV Sports, DGO
PanamáTVMax
EspañaDAZN
BrasilGlobo, SporTV, Globoplay

Horarios de México vs. Corea del Sur por país

El partido entre México y Corea del Sur se disputará el jueves 18 de junio de 2026.

PaísHora
México19:00 hrs
Guatemala19:00 hrs
Honduras19:00 hrs
El Salvador19:00 hrs
Nicaragua19:00 hrs
Costa Rica19:00 hrs
Colombia20:00 hrs
Perú20:00 hrs
Ecuador20:00 hrs
Panamá20:00 hrs
Estados Unidos (ET - Florida, Nueva York)21:00 hrs
Estados Unidos (CT - Texas)20:00 hrs
Estados Unidos (MT)19:00 hrs
Estados Unidos (PT - California)18:00 hrs
Venezuela21:00 hrs
Bolivia21:00 hrs
Chile21:00 hrs
Paraguay21:00 hrs
Argentina22:00 hrs
Uruguay22:00 hrs
Brasil22:00 hrs
Corea del Sur11:00 hrs del viernes 19 de junio
España04:00 hrs del viernes 19 de junio

Posibles formaciones de México vs. Corea del Sur

México

  • Portero: Luis Ángel Malagón
  • Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda
  • Delanteros: Hirving Lozano, Santiago Giménez, César Huerta

Corea del Sur

  • Portero: Jo Hyeon-woo
  • Defensas: Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Jung Seung-hyun, Lee Myung-jae
  • Mediocampistas: Hwang In-beom, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan
  • Delanteros: Son Heung-min, Cho Gue-sung, Jeong Woo-yeong

TAGS