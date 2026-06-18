El México vs. Corea del Sur es uno de los partidos imperdibles de este jueves 18 de junio. El encuentro, que corresponde a la Fecha 2 del Grupo A del Mundial de Fútbol 2026 y que se disputará en el Estadio Guadalajara, empezará a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT y 6:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

El partido México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el México vs. Corea del Sur?

El México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el México vs. Corea del Sur en otros países del mundo?

Este jueves 18 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico, Nu9ve

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play, Disney+ Premium Brazil

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Sports, Win Play, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen

Costa Rica: ViX, FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, ViX, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: ViX, Pio Deportes