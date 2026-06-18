México quiere dar un paso más para superar el “quinto partido” este jueves 18 de junio cuando enfrente a Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, a partir de las 19:00 horas Tiempo del Centro de CDMX (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un duelo que enfrentará al Tricolor y los Tigres de Asia en la justa mundialista que se lleva a cabo en Norteamérica.
En México, el partido México vs. Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 podrá verse a través de Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX y diversas plataformas digitales que ofrecerán la cobertura completa del enfrentamiento de uno de los anfitriones de la justa mundialista.
En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Por su parte, en Sudamérica, países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Chilevisión, América TV, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.
En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de Unicanal para seguir el encuentro entre mexicanos y surcoreanos en la Copa Mundial FIFA 2026.
¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?
|PAÍS
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|España
|03:00 (viernes 19)
|Movistar+
|DAZN Spain y DAZN Mundial
|Estados Unidos (ET)
|21:00
|FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
|FOX One, Peacock TV y fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|18:00
|FOX Network, Telemundo, Universo y FS1
|FOX One, Peacock TV y fuboTV
|Argentina
|22:00
|TyC Sports y DIRECTV Sports
|TyC Sports Play, DGO, Flow Sports y Paramount+
|Colombia
|20:00
|Win Sports, DIRECTV Sports y Radio Nacional de Colombia
|Win Play, DGO y Paramount+
|Chile
|21:00
|DIRECTV Sports
|DGO y Paramount+
|Ecuador
|20:00
|DIRECTV Sports
|DGO y Paramount+
|Perú
|20:00
|América Televisión, DIRECTV Sports Perú
|América tvGO, TV 360, DGO y Paramount+
|Uruguay
|22:00
|Canal 5 y DIRECTV Sports
|DGO, AUF TV y Paramount+
|Venezuela
|21:00
|Televen y DIRECTV Sports Venezuela
|DGO e Inter
|Bolivia
|21:00
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV
|—
|Paraguay
|22:00
|Unicanal
|—
|Panamá
|20:00
|RPC TV, Tigo Sports Panamá y FOX Panamá
|TVMax y Medcom GO
|Costa Rica
|19:00
|—
|ViX y FOX+
|Honduras
|19:00
|Tigo Sports y FOX
|ViX
|Guatemala
|19:00
|TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX
|ViX
|El Salvador
|19:00
|Canal 4, Tigo Sports y FOX
|TCS GO y ViX
|Nicaragua
|19:00
|Canal 10, Tigo Sports y FOX
|ViX
|República Dominicana
|20:00
|Pio Deportes y CDN
|ViX
|México
|19:00
|Canal 5 Televisa, Azteca 7 y Nu9ve
|TUDN, ViX y Azteca Deportes
|Brasil
|22:00
|SporTV y Globo
|Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium Brazil y CazéTV
Canales de FOX y Telemundo para ver México vs. Corea del Sur en Estados Unidos
Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX y FS1 tendrán la cobertura en inglés. Además, Peacock TV, FOX One y fuboTV transmitirán el encuentro mediante streaming.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX 7
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX 35
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX 13
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX 32
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX 4
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX 26
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX 11
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX 10
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Las Vegas, NV
|Canal 39
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|San Francisco, CA
|Canal 48
|FOX 2
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Seattle, WA
|Canal 7.4
|FOX 13
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Denver, CO
|Canal 25
|FOX 31
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
|Washington D.C.
|Canal 44
|FOX 5
|Peacock TV, FOX One, fuboTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Corea del Sur por la Copa Mundial FIFA 2026
- Partido: México vs. Corea del Sur
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A)
- Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026
- Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (Estados Unidos); 22:00 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 21:00 (Bolivia y Venezuela); 20:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 19:00 (México y Centroamérica)
- Televisión / Streaming en México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX
- Televisión / Streaming en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
- Lugar: Estadio Akron
- Ciudad: Zapopan, Guadalajara, Jalisco
- Capacidad: +46,000 espectadores
Después de derrotar a Sudáfrica en el debut, México saldrá por un nuevo triunfo en la Copa del Mundo que organiza junto a Estados Unidos y Canadá. Corea del Sur, por su parte, viene de igualar 2-2 con Chequia (anteriormente conocido como República Checa) y saldrá a aguarle la fiesta a los dueños de casa.