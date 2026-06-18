México quiere dar un paso más para superar el “quinto partido” este jueves 18 de junio cuando enfrente a Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, a partir de las 19:00 horas Tiempo del Centro de CDMX (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un duelo que enfrentará al Tricolor y los Tigres de Asia en la justa mundialista que se lleva a cabo en Norteamérica.

En México, el partido México vs. Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 podrá verse a través de Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX y diversas plataformas digitales que ofrecerán la cobertura completa del enfrentamiento de uno de los anfitriones de la justa mundialista.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Chilevisión, América TV, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de Unicanal para seguir el encuentro entre mexicanos y surcoreanos en la Copa Mundial FIFA 2026.

Sigue a la selección mexicana en su participación en el Mundial 2026. Conozca el horario oficial, los canales de TV y dónde ver el juego de México vs. Corea del Sur en vivo gratis por señal abierta en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

PAÍS HORARIO CANALES TV STREAMING España 03:00 (viernes 19) Movistar+ DAZN Spain y DAZN Mundial Estados Unidos (ET) 21:00 FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 FOX One, Peacock TV y fuboTV Estados Unidos (PT) 18:00 FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 FOX One, Peacock TV y fuboTV Argentina 22:00 TyC Sports y DIRECTV Sports TyC Sports Play, DGO, Flow Sports y Paramount+ Colombia 20:00 Win Sports, DIRECTV Sports y Radio Nacional de Colombia Win Play, DGO y Paramount+ Chile 21:00 DIRECTV Sports DGO y Paramount+ Ecuador 20:00 DIRECTV Sports DGO y Paramount+ Perú 20:00 América Televisión, DIRECTV Sports Perú América tvGO, TV 360, DGO y Paramount+ Uruguay 22:00 Canal 5 y DIRECTV Sports DGO, AUF TV y Paramount+ Venezuela 21:00 Televen y DIRECTV Sports Venezuela DGO e Inter Bolivia 21:00 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV — Paraguay 22:00 Unicanal — Panamá 20:00 RPC TV, Tigo Sports Panamá y FOX Panamá TVMax y Medcom GO Costa Rica 19:00 — ViX y FOX+ Honduras 19:00 Tigo Sports y FOX ViX Guatemala 19:00 TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOX ViX El Salvador 19:00 Canal 4, Tigo Sports y FOX TCS GO y ViX Nicaragua 19:00 Canal 10, Tigo Sports y FOX ViX República Dominicana 20:00 Pio Deportes y CDN ViX México 19:00 Canal 5 Televisa, Azteca 7 y Nu9ve TUDN, ViX y Azteca Deportes Brasil 22:00 SporTV y Globo Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium Brazil y CazéTV

Canales de FOX y Telemundo para ver México vs. Corea del Sur en Estados Unidos

Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX y FS1 tendrán la cobertura en inglés. Además, Peacock TV, FOX One y fuboTV transmitirán el encuentro mediante streaming.

Ciudad / Estado Telemundo FOX Streaming Nueva York, NY Canal 47 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV Miami, FL Canal 51 FOX 7 Peacock TV, FOX One, fuboTV Orlando, FL Canal 31 FOX 35 Peacock TV, FOX One, fuboTV Tampa, FL Canal 49 FOX 13 Peacock TV, FOX One, fuboTV Atlanta, GA Canal 47.2 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV Chicago, IL Canal 44 FOX 32 Peacock TV, FOX One, fuboTV Dallas, TX Canal 39 FOX 4 Peacock TV, FOX One, fuboTV Houston, TX Canal 47 FOX 26 Peacock TV, FOX One, fuboTV Los Ángeles, CA Telemundo 52 FOX 11 Peacock TV, FOX One, fuboTV Phoenix, AZ Canal 39 FOX 10 Peacock TV, FOX One, fuboTV Las Vegas, NV Canal 39 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV San Francisco, CA Canal 48 FOX 2 Peacock TV, FOX One, fuboTV Seattle, WA Canal 7.4 FOX 13 Peacock TV, FOX One, fuboTV Denver, CO Canal 25 FOX 31 Peacock TV, FOX One, fuboTV Washington D.C. Canal 44 FOX 5 Peacock TV, FOX One, fuboTV

México enfrenta a Corea del Sur en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Corea del Sur por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido: México vs. Corea del Sur

México vs. Corea del Sur Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A) Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026

Jueves, 18 de junio de 2026 Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (Estados Unidos); 22:00 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 21:00 (Bolivia y Venezuela); 20:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 19:00 (México y Centroamérica)

9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (Estados Unidos); 22:00 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 21:00 (Bolivia y Venezuela); 20:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 19:00 (México y Centroamérica) Televisión / Streaming en México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX

Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX Televisión / Streaming en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio Lugar: Estadio Akron

Estadio Akron Ciudad: Zapopan, Guadalajara, Jalisco

Zapopan, Guadalajara, Jalisco Capacidad: +46,000 espectadores

Después de derrotar a Sudáfrica en el debut, México saldrá por un nuevo triunfo en la Copa del Mundo que organiza junto a Estados Unidos y Canadá. Corea del Sur, por su parte, viene de igualar 2-2 con Chequia (anteriormente conocido como República Checa) y saldrá a aguarle la fiesta a los dueños de casa.