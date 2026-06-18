El tricolor sale a buscar la clasificación en la Copa Mundial FIFA 2026. Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten México vs. Corea del Sur en vivo hoy por la jornada del Grupo A en TV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
El tricolor sale a buscar la clasificación en la Copa Mundial FIFA 2026. Verifique a qué hora juega y en qué canal transmiten México vs. Corea del Sur en vivo hoy por la jornada del Grupo A en TV online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

México quiere dar un paso más para superar el “quinto partido” este jueves 18 de junio cuando enfrente a Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, a partir de las 19:00 horas Tiempo del Centro de CDMX (9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos), en un duelo que enfrentará al Tricolor y los Tigres de Asia en la justa mundialista que se lleva a cabo en Norteamérica.

En México, el partido México vs. Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 podrá verse a través de Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX y diversas plataformas digitales que ofrecerán la cobertura completa del enfrentamiento de uno de los anfitriones de la justa mundialista.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible mediante FOX Network, Telemundo, Universo y FS1 para televisión, mientras que FOX One, Peacock TV y fuboTV ofrecerán la señal por streaming. Los aficionados también podrán seguir la cobertura radial a través de SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Por su parte, en Sudamérica, países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán seguir el encuentro mediante DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma DGO. Dependiendo del país, la cobertura será complementada por señales abiertas como Caracol TV, RCN Televisión, Televen, Chilevisión, América TV, Teleamazonas y otros operadores locales, además de servicios de streaming como Paramount+ y Disney+ Premium.

En Bolivia, el encuentro podrá verse por Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV. Mientras tanto, en Paraguay, la transmisión estará disponible a través de Unicanal para seguir el encuentro entre mexicanos y surcoreanos en la Copa Mundial FIFA 2026.

Sigue a la selección mexicana en su participación en el Mundial 2026. Conozca el horario oficial, los canales de TV y dónde ver el juego de México vs. Corea del Sur en vivo gratis por señal abierta en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
Sigue a la selección mexicana en su participación en el Mundial 2026. Conozca el horario oficial, los canales de TV y dónde ver el juego de México vs. Corea del Sur en vivo gratis por señal abierta en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿A qué hora juega y qué canal transmite México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

PAÍSHORARIOCANALES TVSTREAMING
España03:00 (viernes 19)Movistar+DAZN Spain y DAZN Mundial
Estados Unidos (ET)21:00FOX Network, Telemundo, Universo y FS1FOX One, Peacock TV y fuboTV
Estados Unidos (PT)18:00FOX Network, Telemundo, Universo y FS1FOX One, Peacock TV y fuboTV
Argentina22:00TyC Sports y DIRECTV SportsTyC Sports Play, DGO, Flow Sports y Paramount+
Colombia20:00Win Sports, DIRECTV Sports y Radio Nacional de ColombiaWin Play, DGO y Paramount+
Chile21:00DIRECTV SportsDGO y Paramount+
Ecuador20:00DIRECTV SportsDGO y Paramount+
Perú20:00América Televisión, DIRECTV Sports PerúAmérica tvGO, TV 360, DGO y Paramount+
Uruguay22:00Canal 5 y DIRECTV SportsDGO, AUF TV y Paramount+
Venezuela21:00Televen y DIRECTV Sports VenezuelaDGO e Inter
Bolivia21:00Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV
Paraguay22:00Unicanal
Panamá20:00RPC TV, Tigo Sports Panamá y FOX PanamáTVMax y Medcom GO
Costa Rica19:00ViX y FOX+
Honduras19:00Tigo Sports y FOXViX
Guatemala19:00TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports y FOXViX
El Salvador19:00Canal 4, Tigo Sports y FOXTCS GO y ViX
Nicaragua19:00Canal 10, Tigo Sports y FOXViX
República Dominicana20:00Pio Deportes y CDNViX
México19:00Canal 5 Televisa, Azteca 7 y Nu9veTUDN, ViX y Azteca Deportes
Brasil22:00SporTV y Globo Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Disney+ Premium Brazil y CazéTV

Canales de FOX y Telemundo para ver México vs. Corea del Sur en Estados Unidos

Los aficionados hispanos de Estados Unidos contarán con varias alternativas para seguir el debut de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026. Telemundo y Universo ofrecerán la transmisión en español, mientras que FOX y FS1 tendrán la cobertura en inglés. Además, Peacock TV, FOX One y fuboTV transmitirán el encuentro mediante streaming.

Ciudad / EstadoTelemundoFOXStreaming
Nueva York, NYCanal 47FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
Miami, FLCanal 51FOX 7Peacock TV, FOX One, fuboTV
Orlando, FLCanal 31FOX 35Peacock TV, FOX One, fuboTV
Tampa, FLCanal 49FOX 13Peacock TV, FOX One, fuboTV
Atlanta, GACanal 47.2FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
Chicago, ILCanal 44FOX 32Peacock TV, FOX One, fuboTV
Dallas, TXCanal 39FOX 4Peacock TV, FOX One, fuboTV
Houston, TXCanal 47FOX 26Peacock TV, FOX One, fuboTV
Los Ángeles, CATelemundo 52FOX 11Peacock TV, FOX One, fuboTV
Phoenix, AZCanal 39FOX 10Peacock TV, FOX One, fuboTV
Las Vegas, NVCanal 39FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
San Francisco, CACanal 48FOX 2Peacock TV, FOX One, fuboTV
Seattle, WACanal 7.4FOX 13Peacock TV, FOX One, fuboTV
Denver, COCanal 25FOX 31Peacock TV, FOX One, fuboTV
Washington D.C.Canal 44FOX 5Peacock TV, FOX One, fuboTV
México enfrenta a Corea del Sur en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
México enfrenta a Corea del Sur en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Corea del Sur por la Copa Mundial FIFA 2026

  • Partido: México vs. Corea del Sur
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A)
  • Fecha: Jueves, 18 de junio de 2026
  • Hora: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT (Estados Unidos); 22:00 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay); 21:00 (Bolivia y Venezuela); 20:00 (Perú, Colombia, Ecuador y Panamá); 19:00 (México y Centroamérica)
  • Televisión / Streaming en México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Nu9ve, Azteca Deportes En Vivo y ViX
  • Televisión / Streaming en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio
  • Lugar: Estadio Akron
  • Ciudad: Zapopan, Guadalajara, Jalisco
  • Capacidad: +46,000 espectadores

Después de derrotar a Sudáfrica en el debut, México saldrá por un nuevo triunfo en la Copa del Mundo que organiza junto a Estados Unidos y Canadá. Corea del Sur, por su parte, viene de igualar 2-2 con Chequia (anteriormente conocido como República Checa) y saldrá a aguarle la fiesta a los dueños de casa.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS