El crecimiento del mercado respalda esta tendencia. De acuerdo con el el Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), este segmento alcanzó los S/ 5,060 millones durante el primer semestre del 2026, 8% más que en el mismo periodo del año pasado.

Dentro de este escenario, la belleza coreana destacó por su dinamismo y por el creciente interés de los consumidores en las rutinas de cuidado facial.

Ángel Acevedo, presidente del Copecoh, proyectó que la cosmética coreana alcance una facturación en torno a los S/340 millones al cierre de este 2026, un crecimiento importante en comparación con el 2025, en el que cerró con S/ 160 millones.

“Este desempeño refleja una rápida expansión de la categoría en el mercado local, donde ha pasado de ser una propuesta de nicho a una categoría estratégica de alta demanda”, añadió.

Cuidado de la piel. (Foto: Difusión)

Ingreso de marcas asiáticas

Acevedo comentó que en la primera mitad del año ingresaron 70 empresas nuevas a la industria cosmética peruana, de las cuales más de la mitad provinieron de Asia, de países como Corea, Japón, Malasia, Singapur y China.

“El 58% de las empresas que están ingresando al Perú son asiáticas, el 20% son europeas y un 13% son norteamericanas”, detalló.

En esa línea, el ejecutivo comentó que el 46% de estas firmas entrantes se iban al segmento de tratamiento facial. Le siguen capilares y maquillajes, con un 23% y 21%, respectivamente.

Respecto al peso del K-Beauty en la industria, el representante gremial afirmó que el 10% de los productos de tratamiento facial y el 6% de protección solar que se comercializan en el país ya son coreanos.

“A ellos no les interesa ingresar a otros segmentos como fragancias o higiene, ya que la fortaleza del país asiático está en la categoría tratamiento facial. El peso de fragancias en Corea es apenas el 5%, mientras que en el Perú es el 25%. En cambio, tratamiento facial en Corea ocupa casi el 70% del la industria, mientras que en el Perú es de 13%”, resaltó.

Proyecciones empresariales

Fiorella Jara Canales, marketing manager de Proskin Perú, comentó que en lo que va del año, SKIN1004 viene creciendo aun ritmo del 30% frente al mismo período del 2025.

“Es un crecimiento sólido y sostenido, sobre una base que ya venía creciendo con fuerza el año anterior. Lo leemos como una señal de que la marca pasó de ser una novedad a convertirse en parte de la rutina recurrente del consumidor peruano: hoy vemos recompra, no solo prueba”, explicó.

En esa línea, la firma espera cerrar el 2026 con un crecimiento cercano al 35%, impulsado fuertemente por el Black Friday y la expansión en puntos de venta.

Otra marca coreana que participa en la industria cosmética peruana es Celimax, que al haber sido lanzada este año, aún no cuenta con una referencia para comparar. No obstante, la vocera comentó que, en lo que va del año, se ha visto crecimiento en volumen muy acelerado desde su lanzamiento.

“En el caso de Celimax, por el ritmo que está mostrando, proyectamos que en el 2027 supere a SKIN1004 en ventas”, refirió Jara Canales.

En ambas marcas, el ticket promedio es de alrededor de S/ 100. Ese nivel de precio permite que el consumidor arme rutinas de varios pasos, algo más difícil de sostener con productos de ticket alto.

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Skincare coreano. (Foto: Difusión)

Tendencias y perfil del consumidor

De acuerdo con data de Copecoh, la Generación Y (millennials) son los que tienen mayor participación en la industria cosmética peruana con un 28%. Le sigue la Generación X con un 25% y la Generación Z (centennials) con un 23%.

En ese marco, Jara Canales comentó que, en SKIN1004, los productos más demandados son los de la línea enfocada en poros dilatados, una de las principales preocupaciones de la generación Z, que es su público principal.

“A ello se suman los protectores solares, que en todas las marcas coreanas son productos destacados por sus texturas ligeras y su tecnología en fotoprotección”, destacó.

Por su lado, en Celimax, las líneas con más éxito son la de manchas y tono uniforme, y la línea antiedad. “Celimax es una propuesta distinta: con un ticket promedio similar al de SKIN1004, con fórmulas más avanzadas, con activos en alta concentración, que la ponen a la altura de propuestas dermocosméticas de mayor precio”, añadió la vocera.

La marketing manager de Proskin Perú indicó que si bien buena parte del consumidor peruano de K-Beauty pertenece a la Generación Z, cada vez más millennials e incluso personas de la generación X están entrando a la categoría, lo que muestra que el fenómeno dejó de ser una moda de nicho.

“El boom se explica por varios factores. Primero, la influencia cultural coreana (música, series, estética), que generó curiosidad y confianza. Segundo, la innovación: la cosmética coreana ofrece texturas livianas, ingredientes suaves y fórmulas pensadas para preocupaciones muy específicas, como los poros o la sensibilidad. Tercero, la relación calidad-precio: permite acceder a productos bien formulados a un precio más accesible”, concluyó.