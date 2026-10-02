K-Beauty. En la primera mitad del año ingresaron 70 empresas nuevas a la industria cosmética peruana, de las cuales más de la mitad provinieron de Asia. (Foto: Difusión)
K-Beauty. En la primera mitad del año ingresaron 70 empresas nuevas a la industria cosmética peruana, de las cuales más de la mitad provinieron de Asia. (Foto: Difusión)
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Paolo Rojas
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La industria cosmética peruana encuentra en la belleza coreana, conocida como K-Beauty, uno de sus segmentos de mayor expansión. Impulsada por el interés en el cuidado de la piel, la innovación en productos y la influencia de las tendencias asiáticas, esta categoría viene ganando espacio entre los consumidores locales y abre nuevas oportunidades para las marcas que participan en este negocio.

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