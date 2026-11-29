Los primeros resultados provisionales de las elecciones generales españolas de este domingo, con el 17.42% del censo escrutado, apuntan a una ventaja del conservador Partido Popular (PP) sobre el Partido Socialista de Pedro Sánchez.

Con estos datos, el PP obtendría 130 escaños, en tanto que el PSOE sacaría 113 escaños.

La formación de ultraderecha Vox sería la tercera fuerza, con 47 escaños y la coalición de izquierdas Frente Amplio obtendría 14 parlamentarios.

La mayoría absoluta son 176 diputados, por lo que, si se confirma esta tendencia, serían necesarios los pactos a uno y otro lado del espectro político.

Los sondeos a pie de urna conocidos al cierre de los colegios electorales apuntan a una victoria del Partido Popular, que de todos modos necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

Participación alcanzaba este domingo niveles récord

Cabe recordar que la participación alcanzaba este domingo niveles récord en las elecciones españolas en las que el socialista Pedro Sánchez se juega su continuidad en el poder frente a una derecha favorita en los sondeos y una extrema derecha que podría entrar al gobierno por primera vez en medio siglo.

A las 13H00 GMT, el 45.75% de los electores residentes en España había votado. Esto representa 5.27 puntos más que en las últimas legislativas de 2023 y la mayor participación registrada a esa hora desde el regreso de la democracia, según medios españoles.

La elevada movilización refleja el interés que despiertan unos comicios marcados por una profunda polarización política.

La votación se sigue de cerca en Europa. Un eventual cambio de gobierno reforzaría el avance de la derecha y la extrema derecha en el continente, donde Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda, especialmente por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“La situación actual del país es preocupante, entonces es evidente que se necesita un cambio”, estimó a la AFP en Madrid Andrés Zambrano, un funcionario de 30 años.

“Yo quiero algo nuevo, pero el pasado no lo quiero, ya lo conozco, ya lo he vivido”, advirtió Itziar López, una profesora en Barcelona.

- “Votar en masa” -

Tras sufragar en Madrid, Sánchez llamó a los españoles a “votar en masa” para enviar “un mensaje claro sobre cuál va a ser la orientación” del nuevo Ejecutivo, porque “es muy importante no solo para España, sino también para Europa”.

“Cuanto mayor sea esa movilización (...) mayor fuerza tendrá el Gobierno para continuar haciendo sus políticas”, afirmó el dirigente socialista, que advierte de la “involución” que, a su juicio, supondría una victoria de la oposición.La mayoría de los sondeos auguran una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido de extrema derecha Vox para gobernar.Feijóo, muy crítico de los escándalos de corrupción del Gobierno, pidió a los españoles que “voten con memoria”. “España va a tomar una decisión inapelable”, agregó tras emitir su voto en Madrid.

Las mesas electorales cerrarán a las 19H00 GMT.

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Pedro Sánchez

Sánchez, de 54 años, llega muy desgastado tras más de ocho años en el poder.Consumado superviviente político, adelantó los comicios ante la creciente dificultad para sacar adelante sus reformas en un Parlamento fragmentado.La crisis del acceso a la vivienda ha empañado el buen desempeño de una economía que crece por encima de la media europea.

A ello se suman las investigaciones judiciales que afectan a antiguos colaboradores y a familiares del dirigente, y dos graves accidentes ferroviarios que han puesto la gestión del Gobierno bajo la lupa.La llegada masiva de migrantes desde Marruecos al enclave norafricano de Ceuta en julio y el reciente repunte de las llegadas a Canarias han situado además la migración en el centro del debate.

La extrema derecha, ¿a las puertas del poder?

Feijóo, de 65 años, aspira a llegar al Palacio de la Moncloa tras no haberlo conseguido por muy poco en 2023. Esta vez, el ascenso de Vox, con quien el PP gobierna en varias regiones, podría cambiar el escenario.

“Espero que los españoles puedan votar sin miedo”, dijo este domingo el líder de Vox, Santiago Abascal, al reclamar también “una participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana”.Vox capitaliza el descontento social y el creciente rechazo a la migración, ganando terreno particularmente entre los jóvenes.Más de medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, la posibilidad de que la extrema derecha acceda al Ejecutivo español supondría un punto de inflexión en el país.

Migración, un eje importante

En un país donde uno de cada cinco habitantes nació en el extranjero, Vox ha vinculado la migración a la inseguridad, la crisis de la vivienda y la presión sobre los servicios públicos.El partido aboga por un plan de “remigración”, para expulsar a los extranjeros en situación irregular y aquellos que, a su juicio, no contribuyen a la economía española.

Miles de extranjeros siguen pendientes de la resolución de sus solicitudes de regularización en un proceso extraordinario impulsado por el Gobierno de Sánchez, que defiende la aportación de la migración a la economía.Los españoles renuevan los 350 diputados del Congreso. Si ninguno de los bloques se asegura 176 escaños para obtener mayoría absoluta, se prevén arduas negociaciones para formar gobierno.

Elaborado con informaicón de EFE y AFP