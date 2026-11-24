Los españoles están llamados a las urnas el domingo para unas elecciones generales en las que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, busca contener a los candidatos conservador y de ultraderecha para lograr otro mandato.

El principal rival de Sánchez es el conservador Alberto Núñez Feijóo, mientras que Santiago Abascal, de extrema derecha, aspira a convertirse en la llave de la gobernabilidad para Núñez Feijóo y dar paso a una coalición de derechas.

A continuación, lo que hay que saber sobre los principales candidatos.

Sánchez lidera gobiernos progresistas desde 2018

Pedro Sánchez, del Partido Socialista, ha liderado el gobierno de España desde 2018, lo que lo convierte en uno de los dirigentes europeos que más tiempo lleva en el cargo.

Con su imagen cuidada y su dominio del inglés, se ha convertido en uno de los favoritos del movimiento progresista mundial.

Ha adoptado posturas firmes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y contra la guerra entre Washington e Israel contra Irán, así como frente a las operaciones militares de Israel en Gaza. Se ha mantenido firme en sus políticas favorables a la migración en medio de un clima generalizado de rechazo a los migrantes en el mundo desarrollado. Ha supervisado durante varios años la gran economía que más ha crecido en Europa, pero eso no ha ayudado a mitigar el enfado por el aumento de los costos de la vivienda.

Sánchez, de 54 años, es un candidato combativo que ha superado a adversarios dentro y fuera de su partido y ha desafiado repetidamente los pronósticos, lo que le ha valido una reputación de maestro del escape en el ámbito político.

El ejemplo más reciente de su olfato electoral fue en 2023, cuando su Partido Socialista sufrió un duro revés en las elecciones autonómicas. En lugar de lamerse las heridas, al día siguiente sorprendió al país con la convocatoria de elecciones generales, y basó su campaña en el temor a la entrada de la ultraderecha en el gobierno. La audaz jugada funcionó, y los votantes le permitieron seguir en el cargo tras formar otra coalición de izquierdas.

Ahora, este economista de formación afronta el que podría ser su mayor desafío. Lo persiguen las causas judiciales relacionadas con la corrupción que implican a uno de sus exministros y a altos cargos de su partido, así como a su esposa —quien niega haber cometido irregularidades.

El destino de Sánchez dependerá muy probablemente no solo de la movilización socialista, sino también de que un grupo de partidos más pequeños a su izquierda tenga un desempeño mejor del que indican las encuestas, que pronostican que perderán votos.

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Feijóo se presenta como un gestor sensato de centro-derecha

Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, es un funcionario de carrera convertido en político que ha evitado los grandes escándalos y se proyecta como un gestor de centro-derecha sensato, moderado y eficaz.

Conocido a nivel nacional por su segundo apellido, Feijóo ganó elección tras elección en Galicia durante los 13 años en los que gobernó el noroeste rural del país. Pese a ser una región menos desarrollada, Galicia tiene una larga tradición de producir políticos de peso, como el dictador del siglo XX Francisco Franco y el expresidente Mariano Rajoy, quien dirigió España desde 2011 hasta 2018 —la última vez que el Partido Popular estuvo al frente del gobierno.

Feijóo, de 65 años, quiere reducir las regulaciones gubernamentales y bajar los impuestos y, como Sánchez, es partidario de la Unión Europea. Si gana, se espera que vuelva a tender puentes con Estados Unidos e Israel.

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llega a un estudio de televisión antes de un debate televisado con el presidente del gobierno, el líder del Partido Socialista Pedro Sánchez, en Madrid, España, el 19 de noviembre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández, archivo)

Asumió el liderazgo del partido a tiempo para encabezarlo en las anteriores elecciones generales, pero no logró sacar a Sánchez de la Moncloa. Esto supone que sobre sus hombros recae la presión de estar a la altura del amplio apoyo que el Partido Popular ha mantenido desde entonces.

Aunque el discreto Feijóo puede quedar eclipsado por sus rivales, está al frente de la afinada maquinaria electoral del Partido Popular, arraigada en la capital, Madrid, así como en muchas provincias rurales de España.

Abascal y Vox aspiran a un rol en una coalición de derechas

Con barba y un físico fornido en sus trajes a medida, Santiago Abascal representa a la derecha populista global que irradia una dureza machista, y su candidatura podría garantizar que Feijóo cuente con una coalición para gobernar.

Abascal, de 50 años, es del País Vasco, en el norte de España. Como muchos políticos del espectro político español, su ideología ultranacionalista se moldeó en respuesta a la violencia del grupo separatista ETA, que se disolvió en 2018.

La primera etapa de su carrera política fue como militante de base del Partido Popular, antes de sumarse al grupo que fundó Vox a finales de 2013. Asumió rápidamente el liderazgo y desde entonces ha mantenido un control firme del partido.

Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, a su llegada a un mitin en Madrid, el 13 de noviembre de 2026, en el primer día de la campaña para las elecciones generales en España. (AP Foto/Francisco Seco, archivo)

Su ideología encaja en el movimiento más amplio de la derecha populista, presente desde Estados Unidos hasta Europa. Es un firme defensor de Israel y ha criticado con dureza la postura de España con Sánchez hacia ese país. Quiere recortar la normativa gubernamental para las empresas y reducir impuestos, y es un admirador declarado del presidente argentino Javier Milei.

Igual que él, Abascal arremete contra las causas progresistas, incluido el pensamiento feminista, mientras minimiza el cambio climático. Vox no es abiertamente hostil a la Unión Europea, a diferencia de otros partidos europeos de extrema derecha, pero culpa a la inmigración de las dificultades causadas en España por el incremento del costo de la vida.

Los partidos de ultraderecha como Vox no han formado parte del gobierno estatal desde el retorno de la democracia tras la muerte de Franco en 1975. Después de perder escaños en las elecciones de 2023, Vox busca un repunte que le otorgue la fuerza necesaria para exigir ministerios como socio menor en lo que Abascal espera que sea el gobierno triunfal de Feijóo.

Partidos pequeños podrían ser clave en una votación ajustada

Los votantes de derechas que consideran a Vox demasiado moderado pueden optar por “Se Acabó la Fiesta”, el vehículo político de un influencer de extrema derecha en redes sociales.

En el otro extremo del espectro, las disputas internas impidieron que los partidos progresistas reconstruyeran una coalición electoral que ayudó a la izquierda a mantenerse en el poder en 2023. Esta vez, el Frente Amplio competirá con Podemos por los votantes más inclinados a la izquierda. Eso perjudicará las perspectivas de ambos, así como las opciones de Sánchez de reeditar su coalición.

También hay partidos tradicionales que se centran en influir en cómo las políticas y las leyes afectan a sus territorios. Estos partidos regionalistas de Cataluña, País Vasco, Galicia y las Islas Canarias podrían desempeñar un papel clave en la formación de una coalición de gobierno si los resultados son ajustados.