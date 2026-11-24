Cusco, además, será la sede de la edición 64 de CADE Ejecutivos. La cita es del 24 al 26 de noviembre en Urubamba.

Cusco: desempeño del presupuesto

La inversión pública en la capital histórica del Perú ha ido ganando terreno año tras año, de acuerdo con los informes del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En 2023, los tres niveles de gobierno —nacional, regional y local— ejecutaron S/5,234 millones, lo que representó el 77.8% del presupuesto disponible. En 2024, la cifra creció a S/ 5,470 millones y la ejecución alcanzó el 87.1%. La evolución continuó en 2025: el departamento invirtió S/ 5,555 millones y consiguió ejecutar el 88.4% de su presupuesto modificado.

Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), precisa que Cusco es el segundo departamento con mayor presupuesto para inversión pública después de Lima. En 2026, con información actualizada al 23 de noviembre en la plataforma Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el departamento dispone de un presupuesto modificado de S/ 5,553 millones para dicho fin. De ese monto, el Gobierno nacional, el Gobierno Regional y las municipalidades han ejecutado conjuntamente S/ 4,027 millones, equivalentes al 72.5% del presupuesto disponible.

“Para utilizar todo el presupuesto al 31 de diciembre, [Cusco] tendría que gastar cerca de S/1,526 millones en 40 días; es decir, 3.1 veces su ritmo promedio de enero a lo que va de noviembre. El reto es mayor para los gobiernos locales, con casi 4 veces, que para el Gobierno Regional, con casi 3 veces”, refiere.

Pero gastar más no garantiza que los proyectos se culminen. A setiembre de 2026, Cusco registra 1,130 inversiones abandonadas, el sexto mayor número del país. En esa línea, solo el 28.7% de los proyectos creados entre 2015 y setiembre de 2026 ha sido cerrado formalmente. “Si bien se han culminado cerca de tres de cada diez proyectos, persisten dificultades para cerrar las inversiones de mayor envergadura, que tienen el potencial de contribuir al cierre de brechas en el departamento” , anota Cubas.

Otro problema que detecta el especialista es el grupo de inversiones que han pasado a estado desactivado en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): entre enero y junio de 2026, Cusco suma 5,129 casos.

“Los datos nos muestran que sí se ha gastado en Cusco, pero hubo muy poco impacto territorial de la inversión pública. [...] Hay diversos puntos en el ciclo de inversión que responden a diversas cosas: que se creó un proyecto con deficiencias, que en la convocatoria no había proveedores o que, si los había, eran proveedores inadecuados, etc. Por eso, cuando el proyecto logra finalizarse, lo más probable es que la necesidad por la que se creó ya no responda de la misma manera. Yo creo un proyecto pensando en un impacto de tantos años, pero al demorarse, la demanda de la población que necesitaba ese servicio cambió”, analiza el vocero del CPC.

Asimismo, hay una lectura de datos que despierta una alerta: “Cada cierto tiempo se está viendo la creación de proyectos cada vez más pequeños; proyectos de S/1 millón o de S/2 millones que han concentrado gran parte de la creación en los últimos 10 años. Y un proyecto pequeño, usualmente tiene poco impacto. Esta atomización lanza una señal: se están priorizando obras que cuestan poco porque la probabilidad de terminarlas en un año es alta”.

¿Cómo transformar la recaudación extractiva en desarrollo real? (Foto: Andina, mejorada con IA)

Inversión pública: ¿cómo mejorar a corto plazo?

Cubas indica que el CPC ha visto algunos esfuerzos para que la inversión pública deje de ser un mecanismo de gasto y se convierta en una herramienta de transformación económica. Pero falta más.

“Por ejemplo, en 2023, para la ley de presupuesto 2024, hubo una resolución directiva, y dentro de la ley de presupuestos se puso un artículo en el que había un listado de proyecto de alto impacto para las regiones. Entonces, eso importantísimo porque pone una especie de candado. [...] Pero no ha habido un artículo similar en los años posteriores ”.

Aborda también la urgencia de que exista un mayor estímulo para que los incentivos presupuestarios estén acompañados con el cierre de los proyectos: “Para que el proyecto que ya está en la etapa final registre su formato 9 (registro de cierre de inversión)″, concluye.