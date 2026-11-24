El lanzamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) digital ha generado dudas entre los ciudadanos sobre su relación con las versiones físicas que actualmente emite el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La entidad precisó que la nueva modalidad no sustituye al DNI azul, electrónico ni amarillo .

Según Reniec, el DNI digital funciona como un complemento del documento físico y su descarga es opcional. Por ello, los ciudadanos pueden continuar utilizando su DNI en formato físico para acreditar su identidad, sin que exista obligación de contar con la versión digital.

La entidad también señaló que ninguna institución pública o privada puede exigir el uso del DNI digital ni rechazar el documento físico como medio de identificación. Los ciudadanos podrán identificarse con cualquiera de las versiones disponibles, ya sea física o digital, debido a que cuentan con el mismo valor legal.

Esta disposición también alcanza a los padres de familia, quienes podrán acreditar la identidad de sus hijos menores de edad tanto en trámites presenciales como en entornos virtuales.

El DNI digital puede descargarse en teléfonos compatibles y queda habilitado en el dispositivo móvil tras completar la validación de identidad. Foto: Reniec.

¿Quiénes pueden descargar el DNI digital?

El DNI digital está disponible para ciudadanos mayores de 18 años que cumplan determinadas condiciones. Entre los requisitos se encuentran contar con un DNI vigente y disponer de un teléfono inteligente compatible con Android 12 o versiones superiores, o iOS 16 o superiores.

Además, el equipo debe tener acceso estable a internet para realizar el proceso de descarga y validación de identidad.

Para obtener el DNI digital, los usuarios deben contar con las aplicaciones Perú Pass e ID Perú. La primera permite almacenar el documento en el dispositivo móvil, mientras que la segunda se utiliza para validar la identidad mediante biometría facial.

¿Cómo descargar el DNI digital?

El proceso para obtener el documento se realiza desde el teléfono celular y comprende los siguientes pasos:

1. Ingresar a Perú Pass.

El usuario debe abrir la aplicación, crear un código de seguridad de seis dígitos, confirmarlo y seleccionar el signo “+”.

2. Seleccionar la opción correspondiente a Reniec.

Luego debe elegir “Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Descargar credenciales de Reniec)” y posteriormente seleccionar la opción “DNId – Titular”.

3. Validar la identidad.

En esta etapa, el usuario deberá mostrar el código MRZ ubicado en la parte posterior de su DNI físico para que sea escaneado. Después tendrá que responder preguntas de seguridad relacionadas con sus datos personales y completar la verificación biométrica.

LEA TAMBIÉN: Reniec restablece sus servicios tras incendio en sus servidores

Una vez culminado el proceso de validación, el DNI digital se descargará y quedará habilitado en el dispositivo móvil.

De esta manera, los ciudadanos que opten por utilizar esta modalidad podrán llevar una representación digital de su documento en el celular, sin que ello implique dejar de utilizar el DNI físico.