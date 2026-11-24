Grupo Hidráulica, compañía peruana especializada en la fabricación, importación y comercialización de tuberías, válvulas y conexiones, alcanzó ventas por US$ 23.9 millones al cierre del tercer trimestre de 2026 (nueve meses), lo que representó un crecimiento de 29.6% frente al mismo periodo de 2025. En ese mismo periodo, reportó un margen bruto de US$ 6.5 millones, superior en 28.1% al registrado un año antes. ¿Qué impulsó este desempeño?

Uno de los principales factores fue el crecimiento de sus unidades de negocio. Entre ellas, Premium Plast, dedicada a la fabricación de tuberías, registró un incremento de 55.8% en ventas . A ese desempeño, se sumó el avance de sus operaciones internacionales, que crecieron 43.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

El grupo está conformado por seis unidades de negocio: Grupo Hidráulica, Premium Plast, Fusion Center, Grupo Hidráulica Inversiones, Instituto Técnico Hidráulico e Integral Pipeline Solutions. A través de estas operaciones, atiende a sectores como minería, agricultura, saneamiento, construcción e industria, con soluciones especializadas para el transporte de fluidos.

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Asimismo, representa a más de 45 marcas internacionales y ofrece servicios que comprenden desde el diagnóstico y la asesoría técnica hasta la fabricación, el suministro de productos y la capacitación especializada.

Como parte de su estrategia de crecimiento, la compañía apunta a diversificar sus negocios, ampliar su presencia internacional y desarrollar soluciones especializadas para atender la demanda de sectores clave de la economía .

Premium Plast, unidad dedicada a la fabricación de tuberías, registró un crecimiento de 55.8% en ventas al cierre del tercer trimestre de 2026. Foto: Grupo Hidráulica

Presencia internacional: mira a Estados Unidos

La expansión internacional también forma parte de la estrategia de crecimiento de Grupo Hidráulica. En una entrevista concedida a Gestión a inicios de 2026, su gerente general, Franco Guazzotti, señaló que Estados Unidos es uno de los principales mercados en los que la compañía busca iniciar operaciones.

El ejecutivo explicó que el grupo ya tiene empresas constituidas en Florida y California, pero que el inicio de actividades quedó en pausa debido a un tema arancelario a comienzos de 2025. No obstante, indicó que la previsión es concretar el ingreso al mercado estadounidense durante 2026, con un posible arranque hacia finales del primer semestre. “Con Estados Unidos vamos a estar bastante enfocados este año”, sostuvo.

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En paralelo, la compañía buscaba fortalecer sus operaciones en América Latina. Chile se mantiene como uno de sus mercados más dinámicos, luego de registrar un crecimiento superior al 150% en 2025. En México, en cambio, el avance ha sido más moderado, por lo que el grupo prevé reforzar su actividad comercial durante 2026. “México es un mercado enorme y todavía hemos hecho poco. En 2026 vamos a poner mucho más foco comercial”, adelantó Guazzotti.

Bolivia también figura entre los mercados en los que la empresa buscaba recuperar dinamismo. Según explicó el ejecutivo, durante 2025 las restricciones para acceder a dólares dificultaron los pagos de los clientes. Sin embargo, tras el cambio de gobierno, la compañía observa mejores perspectivas para retomar sus operaciones y crecer en ese país.

Respecto a nuevas oportunidades en la región, Colombia, Ecuador y Argentina estaban en el radar del grupo, aunque cualquier decisión de expansión se evaluaría entre 2027 y 2028. Por ahora, la prioridad es consolidar los mercados donde ya tiene presencia y avanzar con su proyecto de ingreso a Estados Unidos.