El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que ha suspendido de forma temporal, hoy lunes, todos sus servicios debido a un incendio que afectó sus servidores producto de una sobrecarga eléctrica.

El incendio “controlado” de sus servidores, afectó la operatividad de sus sistemas y servicios, detalló Reniec en un comunicado.

“Todos los servicios permanecen suspendidos de manera temporal e integral con el objetivo de resguardar la información”, añade la entidad responsable de la emisión de los DNIs, actas de nacimiento, matrimonio, defunción, etcétera.

📌 #Comunicado | Informamos a la ciudadanía sobre la suspensión temporal de nuestros servicios. https://t.co/PLGP6doC7E — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 2, 2026

Asimismo, la entidad informó que sus equipos “se encuentran trabajando para restablecer la normalidad de los servicios”. Agregó que estima que la recuperación total de su sistema “se completará hasta el término del día de hoy”.

“Agradecemos la comprensión de los usuarios y les informamos que, a través de nuestros canales oficiales, se comunicará oportunamente la reactivación de la atención”, concluyó Reniec.