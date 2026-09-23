El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) habilitó cuatro sedes más para atención con cita de trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Estas se encuentran ubicadas en las sedes principales de Huánuco, Tumbes, Iquitos y Tacna. Es decir, los ciudadanos ya podrán reservar su turno, desde una semana antes, para ser atendidos en dichas oficinas desde el próximo 28 de setiembre en adelante.

¿Qué trámites se puede realizar en Reniec previa cita?

El servicio está habilitado para trámites de DNI como: duplicado, renovación, actualización y rectificación de DNI.

La institución resalta que estas citas no son para recojo de DNI, ni para trámites de registros civiles, tales como registro nacimiento, matrimonio y defunción, así como las copias certificadas de actas y más. En ese sentido, indica que los ciudadanos que acudan para realizar dichos trámites serán atendidos por orden de llegada.

Asimismo, precisa que informará de manera progresiva cuáles son las sedes que se sumarán a la modalidad de atención con citas, con el fin de agilizar los trámites de DNI y garantizar el derecho al voto en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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¿Cómo reservar una cita en Reniec para realizar un trámite de DNI?

Para reservar una cita, el ciudadano primero deberá pagar la tasa correspondiente al trámite de DNI. Sin este pago, la plataforma no permitirá agendar una cita.

El pago se puede realizar mediante Yape. Para ello, se debe generar un ticket de pago en este ENLACE, seleccionar el código correspondiente al trámite y luego ingresar a la aplicación Yape. Allí se debe elegir la opción Yapear servicios > Reniec e ingresar el número de ticket.

El pago también se puede efectuar en agentes BCP, el Banco de la Nación o págalo.pe.

Luego, el ciudadano deberá seguir estos pasos:

· Ingresar al Gestor de Citas de Reniec, a través de este ENLACE.

· Seleccionar la opción “Reservar cita”.

· Escribir el número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento. Luego, seleccionar “Validar”.

· Elegir el servicio “Trámite de DNI/DNIe” y seleccionar el tipo de trámite que desea realizar.

· Escoger la sede donde desea recibir atención y registrar su correo electrónico. El sistema enviará un código de validación al correo electrónico registrado.

· Ingresar el código en la plataforma de Reniec. Finalmente, seleccionar la fecha y hora disponibles para acudir a la sede.

¿Cuáles son las sedes de Reniec que se suman a la atención con citas?

Desde el lunes 28 de setiembre, cuatro sedes de Reniec se incorporarán a esta modalidad: el centro de atención Huánuco, ubicado en jirón 28 de Julio N° 825; centro de atención Tumbes, ubicado en la avenida Tumbes Norte Nº 550; centro de atención Iquitos, en el jirón Próspero Nº 201 y centro de atención Tacna, en la calle Deustua Nº 173.

Los ciudadanos que necesiten realizar trámites de DNI en estas sedes podrán reservar su cita a través del Gestor de Citas de Reniec. Para conocer los horarios de atención de cada oficina y todas las que atienden con cita, revisa la información oficial de Reniec en este ENLACE.

¿Se pueden reservar citas en Reniec para trámites de DNI de menores?

Sí. Los ciudadanos también podrán reservar citas para realizar trámites de DNI de menores de edad. En estos casos, el padre, madre o representante deberá validar su identidad y acreditar el vínculo o la representación del menor.

Asimismo, las personas con discapacidad y las madres gestantes no necesitan reservar una cita para realizar trámites de DNI, debido a que reciben atención preferencial.