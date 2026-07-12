El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que sus servicios virtuales relacionados con los trámites de identificación y los registros civiles ya fueron restablecidos, luego de culminar satisfactoriamente los trabajos de mantenimiento programados en sus servidores.

Mediante un comunicado, la entidad precisó que las plataformas digitales volvieron a operar con normalidad, permitiendo nuevamente a los ciudadanos acceder a los diferentes servicios en línea vinculados con la emisión de documentos de identidad y los registros civiles.

Suspensión de servicios virtuales

El sábado 11 de julio, el Reniec informó que sus servicios virtuales permanecerían temporalmente fuera de funcionamiento debido a trabajos de mantenimiento programados en sus servidores.

A través de sus redes sociales, la institución señaló que esta intervención técnica también podría generar intermitencias en sus plataformas digitales mientras se ejecutaban las labores de mantenimiento.

Frente a esta situación, el organismo exhortó a los ciudadanos a tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes en los trámites relacionados con la identificación de las personas y los registros civiles.

Asimismo, agradeció la comprensión de los usuarios y ofreció disculpas por las molestias que la suspensión temporal de los servicios pudiera haber ocasionado.

No obstante, Reniec continuará sin atender durante los fines de semana por recorte presupuestal.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil continúará sin atender los fines de semana. | Foto: Andina

La jefa nacional de Reniec, Carmen Velarde, informó que la institución no cuenta con los recursos necesarios suficientes para cubrir estos servicios adicionales que responden a los procesos electorales aún vigentes para el 2026, lo que implica la asignación de personal contratado para la atención en agencias y para la adquisición de tarjetas de policarbonato para la impresión del Documento Nacional de Identidad (DNI), entre otros.

En el último año, era habitual que Reniec publicara en sus redes sociales y página web oficial, previo a los fines de semana, el horario de atención y las sedes habilitadas para trámites y recojo de DNI en días sábado, domingos y otros horarios especiales.

Esta acción se realizaba para promocionar la labor de documentación que se llevaban a cabo en las diferentes regiones del Perú y con el objetivo de que todos peruanos estén identificados para que puedan ejercer su derecho al sufragio.

No obstante, ante la falta de presupuesto, el Reniec se ha visto obligado a detener las atenciones de trámites durante los fines de semana y suspender los horarios ampliados a nivel nacional, debido a que no puede cubrir los costos operativos ni las horas adicionales laboradas del personal registral.