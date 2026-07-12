Registro Nacional de Identificación y Estado Civil continúará sin atender los fines de semana. Foto: Reniec.
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil continúará sin atender los fines de semana. Foto: Reniec.
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Redacción Gestión
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que sus servicios virtuales relacionados con los trámites de identificación y los registros civiles ya fueron restablecidos, luego de culminar satisfactoriamente los trabajos de mantenimiento programados en sus servidores.

Mediante un comunicado, la entidad precisó que las plataformas digitales volvieron a operar con normalidad, permitiendo nuevamente a los ciudadanos acceder a los diferentes servicios en línea vinculados con la emisión de documentos de identidad y los registros civiles.

Suspensión de servicios virtuales

El sábado 11 de julio, el Reniec informó que sus servicios virtuales permanecerían temporalmente fuera de funcionamiento debido a trabajos de mantenimiento programados en sus servidores.

A través de sus redes sociales, la institución señaló que esta intervención técnica también podría generar intermitencias en sus plataformas digitales mientras se ejecutaban las labores de mantenimiento.

Frente a esta situación, el organismo exhortó a los ciudadanos a tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes en los trámites relacionados con la identificación de las personas y los registros civiles.

Asimismo, agradeció la comprensión de los usuarios y ofreció disculpas por las molestias que la suspensión temporal de los servicios pudiera haber ocasionado.

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No obstante, Reniec continuará sin atender durante los fines de semana por recorte presupuestal.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil continúará sin atender los fines de semana. | Foto: Andina
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil continúará sin atender los fines de semana. | Foto: Andina

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En el último año, era habitual que Reniec publicara en sus redes sociales y página web oficial, previo a los fines de semana, el horario de atención y las sedes habilitadas para trámites y recojo de DNI en días sábado, domingos y otros horarios especiales.

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No obstante, ante la falta de presupuesto, el Reniec se ha visto obligado a detener las atenciones de trámites durante los fines de semana y suspender los horarios ampliados a nivel nacional, debido a que no puede cubrir los costos operativos ni las horas adicionales laboradas del personal registral.

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