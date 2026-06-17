El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se refirió acerca de la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y aclaró que los ciudadanos tienen opción de realizar dicho trámite hasta 60 días antes de la caducidad del documento. Asimismo, informó cuáles son los pasos a seguir para realizar dicha gestión de manera presencial o virtual.

La entidad también reveló que hay 1.9 millones de DNI de adultos que se encuentran caducos . De estos, 535,876 DNI son de ciudadanos que residen en Lima, 103,050 en Piura, 98,387 en La Libertad, 74,893 en Cajamarca, entre otros.

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Ante ello, Reniec exhortó a los peruanos a realizar el trámite de renovación ya sea en alguna de sus agencias o a través de su página web, con el fin de garantizar su derecho a la identidad.

¿Cómo realizar la renovación del DNI vía web?

Realiza los siguientes pasos para renovar el DNI de manera virtual:

· Pagar el trámite: los ciudadanos que migren de DNI azul a electrónico por primera vez deberán pagar S/ 30. Sin embargo, si ya cuentan con el DNI electrónico y son mayores de edad, deben pagar S/ 41. Esta gestión se puede realizar por medio de Yape, Agente BCP, Banco de la Nación, Págalo.pe o a través de la página web de Reniec con tarjeta de crédito o débito.

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· Instalar la aplicación DNI BioFacial en el celular: los ciudadanos se podrán identificar con una captura de imagen y actualizar su foto de DNI a través de esta aplicación. Para tomarse la fotografía, deben seguir los pasos que se indican en este ENLACE.

· Realizar el trámite en la página web de Reniec: deben ingresar a este ENLACE, aceptar los ‘Términos y condiciones’ y dar clic en ‘Empezar trámite’.

· Insertar sus datos personales y la información que les soliciten: deben digitar su número de DNI, fecha y lugar de nacimiento, además informar todos los datos que les solicita la plataforma para llevar a cabo el trámite.

· Deberán elegir la oficina de recojo del DNI: deben seleccionar la sede en donde desean acudir para recoger su documento de identidad. Por último, Reniec enviará un correo de confirmación del trámite realizado a sus cuentas personales.

¿Cómo renovar el DNI de forma presencial?

Para renovar el DNI de manera presencial, los ciudadanos deben pagar el monto mencionado anteriormente por los canales autorizados. Luego, deben acudir a una de las oficinas de Reniec con el comprobante de pago para realizar el trámite.

Durante la atención, el personal de Reniec les tomará una fotografía para actualizar su documento. Asimismo, los ciudadanos que desean actualizar algún dato en su DNI, deberán presentar la documentación correspondiente. Entre los cambios más frecuentes se encuentran:

- Actualización domicilio: los ciudadanos deben de presentar un recibo original de servicio público o tributo municipal con una antigüedad máxima de 6 meses, si desean realizar dicho cambio.

- Actualización de estado civil:

- Si es casado(a): deben entregar una declaración jurada que indique esta condición. En el caso de las mujeres que deseen agregar el apellido de su esposo, deberán presentar una copia certificada del acta de matrimonio civil.

- Si es divorciado(a): deben entregar una copia del acta de matrimonio con anotación marginal de disolución del vínculo matrimonial.

- Si es viudo(a): deben entregar una declaración jurada de matrimonio (si el DNI registra el estado civil “soltero”) y una copia certificada del acta de defunción del cónyuge.

No será necesario presentar las actas solicitadas si esta información figura en la base de datos de Reniec.

- Actualización del grado de instrucción: presentar declaración jurada para educación especial, primaria o secundaria, o una constancia de estudios técnicos o superiores, según corresponda.

- Cambio de firma: solicitarlo al registrados durante el trámite.

- Actualización de nombres de padres u otros datos personales: presentar el acta de nacimiento correspondiente.

Cabe resaltar que este trámite es gratuito y presencial para las personas con discapacidad permanente. Asimismo, las personas mayores de 60 años recibirán un DNI con la indicación “No caduca” .

Ojo, las personas que residen en el extranjero y desean renovar su DNI deberán realizar este trámite en el consulado peruano correspondiente.

¿Cómo saber si el DNI ya está listo para recoger?

Para conocer si el DNI ya está impreso y listo para su recojo, deben ingresar al siguiente ENLACE.

Colocar su DNI o número de solicitud. Hacer clic en consultar. De inmediato, el portal web mostrará los datos del ciudadano que realizó el trámite, además la oficina donde realizó la gestión o que seleccionó vía web.

Por último, informará si el estado del trámite se encuentra al 100%. Si lo está, el ciudadano ya se podrá acercar a la agencia que seleccionó para recoger su DNI.