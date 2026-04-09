La Contraloría General de la República ordenó un servicio de control simultáneo en oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a nivel nacional, formalizada mediante el Memorando 000479-2026-CG/VCG, emitido el 8 de abril de 2026.

La intervención abarca 16 oficinas regionales y se sustentó en la Directiva 013-2023-CG/SENS, la cual faculta la ejecución de acciones de control gubernamental en distintos ámbitos.

El objetivo de esta medida es evaluar presuntas irregularidades en la atención al ciudadano, enfocadas en demoras significativas y largas colas para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en varias sedes del país.

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El documento señaló que estas situaciones se han reportado en múltiples oficinas, por lo que se ordenó ejecutar de manera simultánea acciones de supervisión para verificar cómo se encuentra funcionando el servicio.

El control se llevará a cabo en oficinas de Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas, según lo dispuesto en el memorando.