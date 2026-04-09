Ciudadanos forman fila alrededor de la manzana de la sede del Reniec, algunos son adultos, gestantes y con hijos en brazo (Foto: Omar Flores/@photo.gec)
Ciudadanos forman fila alrededor de la manzana de la sede del Reniec, algunos son adultos, gestantes y con hijos en brazo (Foto: Omar Flores/@photo.gec)
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Redacción Gestión
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, formalizada mediante el Memorando 000479-2026-CG/VCG, emitido el 8 de abril de 2026.

La intervención abarca 16 oficinas regionales y se sustentó en la Directiva 013-2023-CG/SENS, la cual faculta la ejecución de acciones de control gubernamental en distintos ámbitos.

en varias sedes del país.

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El documento señaló que estas situaciones se han reportado en múltiples oficinas, por lo que

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El control se llevará a cabo en oficinas de Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas, según lo dispuesto en el memorando.

Largas colas que rodean la manzana del local del Reniec en Arequipa (Foto: GEC)
Largas colas que rodean la manzana del local del Reniec en Arequipa (Foto: GEC)

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