La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, afirmó que en las elecciones generales 2026 “ni los muertos ni los niños votan” porque no están incluidos en el padrón electoral y exhortó a la ciudadanía y actores políticos a no difundir información falsa ni verificada.

“Este es el padrón mejor depurado de nuestra historia”, aseguró, al destacar que el cierre de este se realizó 180 días antes de los comicios, lo que permitió un proceso riguroso de verificación y actualización de datos mediante interoperabilidad con diversas entidades del Estado.

Velarde explicó que, a diferencia de procesos anteriores en los que el padrón se cerraba hasta con un año de anticipación, el plazo actual de seis meses ha permitido incorporar información más reciente y confiable.

“Hemos trabajado intensamente con registros administrativos, bases de datos de salud y otras fuentes oficiales para garantizar la consistencia, integridad y transparencia del padrón”, precisó a la prensa, informó Agencia Andina.

Detalló que el Reniec desplegó acciones concretas para fortalecer la calidad de la información, como el envío de comunicaciones a familias para la inscripción de actas de defunción pendientes.

Recordó que, conforme a la normativa vigente, cuando una defunción no es registrada oportunamente, el Ministerio de Salud remite la información al Reniec, lo que permite actualizar los registros y evitar inconsistencias.

Reniec puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital de consulta del padrón electoral de las elecciones generales 2026, dirigida a electores, miembros de mesa y personeros. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Más de 500 mil actualizaciones enviadas a la ONPE

Como parte de su política de transparencia, Velarde Koechlin indicó que el Reniec puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital de consulta del padrón electoral de las elecciones generales 2026, dirigida a electores, miembros de mesa y personeros.

A través de esta herramienta, los usuarios pueden ingresar su número de DNI o el de sus familiares fallecidos para verificar si registran alguna anotación en el padrón o si figuran en las listas de actualizaciones remitidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esta iniciativa fortalece la veeduría ciudadana y permite acceder a información oficial, considerando que el padrón cerró el 14 de octubre de 2025 y es inalterable.

Anotaciones del padrón

La jefe del Reniec informó que el padrón tiene 474, 958 anotaciones sobre: ciudadanos mayores de edad con fotografía de menor (103,827), fallecidos sin acta de defunción inscrita (3,242), domicilio no actualizado (5,888), ciudadanos mayores de 100 años (9,732) y jóvenes que cumplen 18 años hasta el día de la elección (298,269).

Velarde explicó que incluso casos como el de una persona de cien años que figuraba con vida al cierre del padrón, pero falleció posteriormente, son debidamente comunicados a la ONPE mediante estas actualizaciones, garantizando transparencia en el proceso.

Esta herramienta virtual también facilita la consulta de las actualizaciones realizadas entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Estas incluyen información sobre nuevas actas de defunción, cambios de domicilio y renovación de DNI, las cuales son remitidas a la ONPE para su conocimiento, aunque no modifican el padrón ya aprobado.

Informó que, al 31 de marzo del 2026, se ha enviado a la ONPE un total de 540, 407 actualizaciones. Estas son actualización de dirección domiciliaria (443,895), actualización de fotografía (43,127) y actualización de relación de fallecidos (53,385).