La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que más de 25 millones de peruanos tienen una Cuenta DNI habilitada por parte del Banco de la Nación, lo cual es una iniciativa que busca impulsar la inclusión financiera.

“A la fecha, más de 25 millones de peruanos tienen habilitada una Cuenta DNI”, señaló la superintendenta adjunta de Conducta de Mercado e Inclusión Financiera de la SBS, Mariela Zaldívar.

“La Cuenta DNI fue creada para impulsar la inclusión financiera y es una iniciativa que ha impulsado el sector público para aquellos segmentos a los cuales es difícil llegar con algún otro instrumento que sea ofrecido por el sector privado”, agregó.

En el marco de la Semana Mundial del Ahorro, Mariela Zaldívar consideró que uno de los retos del Banco de la Nación es la activación de las Cuentas DNI, considerando que todavía el porcentaje es bajo.

“El Banco de la Nación es uno de los miembros de la comisión multisectorial de inclusión financiera y trabaja en ese tema”, manifestó.

“El mercado digital financiero es muy dinámico y hay iniciativas que pueden estar siendo superpuestas por otras alternativas que resultan más atractivas o que ofrecen una mejor experiencia al usuario”, añadió.

La funcionaria de la SBS refirió que la Política Nacional de Inclusión Financiera apunta a que todos los peruanos tengan servicios financieros al 2030.

“La Política Nacional de Inclusión Financiera está esperando alcanzar que toda la población pueda contar con acceso a servicios financieros al 2030”, sostuvo.

“Este 2026 nos toca las mediciones de impacto por lo que estamos realizando encuestas específicas sobre el uso, los riesgos, las oportunidades y otros elementos que brindan los servicios financieros digitales”, dijo.