SBS. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu, por encontrarse incursa en la causal de inactividad.

Asimismo, mediante la , publicada hoy en el diario El Peruano, se la excluyó del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público.

La norma también indica que, a partir de la fecha la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu queda impedida de:

  • Iniciar en su contra procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias a su cargo.
  • Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en su contra, constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de las obligaciones que le conciernen.
  • Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de terceros.
  • Constituir medida cautelar contra sus bienes.

La SBS designó a Edwin Esquivias Astete y Alex Sarmiento Zamora como administradores temporales, principal y alterno, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu.

Además, la norma faculta a los administradores temporales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu para que, en representación de la SBS, realicen los actos necesarios para llevar adelante la disolución de la mencionada cooperativa.

