A solo unos meses de haber finalizado las Elecciones Presidenciales 2026, en Perú se vivirán las Elecciones Regionales y Municipales, para elegir a los gobernadores y alcaldes por el próximo periodo de 4 años. Por esta razón, aquí te dejaré con la guía completa para que puedas consultar con tu DNI si eres miembro de mesa, tanto titular como suplente, para estas próximas elecciones del domingo 4 de octubre . Cabe destacar que, dependiendo de los resultados de cada región y distrito, podría existir segunda vuelta.

Visita la plataforma digital de la ONPE con su DNI para verificar tu designación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La consulta en línea permite conocer los locales y mesas de votación. | Crédito: ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales - Perú / Facebook / Composición Gestión Mix

¿Cómo consultar con DNI si eres miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

A continuación, te dejo con el paso a paso para que puedas revisar con tu DNI si eres miembro de mesa para las elecciones regionales y municipales 2026 del próximo domingo 4 de octubre.

Ingresa al portal de la ONPE: Abre tu navegador y visita www.onpe.gob.pe o accede directamente a consultaelectoral.onpe.gob.pe .

Abre tu navegador y visita o accede directamente a . Selecciona la consulta: Haz clic en la opción “Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa” para iniciar el proceso.

Haz clic en la opción para iniciar el proceso. Introduce tu información: Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente y completa el código de verificación (captcha), si el sistema lo solicita.

Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente y completa el código de verificación (captcha), si el sistema lo solicita. Realiza la búsqueda: Presiona el botón “Consultar” y espera unos instantes mientras la plataforma procesa tus datos.

Presiona el botón y espera unos instantes mientras la plataforma procesa tus datos. Consulta el resultado: En pantalla aparecerá la información sobre tu local de votación, la dirección donde deberás sufragar, el número de tu mesa de votación y si has sido designado como miembro de mesa titular o suplente.

Requisitos, quiénes pueden y quiénes no pueden ser miembros de mesa

La ONPE parte del padrón electoral aprobado y selecciona una lista preliminar de 25 ciudadanos por mesa, sobre la cual luego se realiza el sorteo de titulares y suplentes. Este proceso utiliza filtros informáticos y criterios objetivos.

Entre los criterios frecuentes para la selección están:

Tener entre 18 y 65 años.​

Contar con mayor grado de instrucción dentro de la mesa, siempre que no exista impedimento legal.

No tener discapacidad que impida el ejercicio adecuado de la función.​

No haber sido miembro de mesa en procesos electorales anteriores, cuando sea posible priorizar a quienes nunca han ejercido el cargo.

No pueden ser miembros de mesa, entre otros:

Candidatos, personeros y autoridades elegidas por voto popular.

Funcionarios y servidores del sistema electoral (ONPE, JNE, Reniec, etc.).

Miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú vinculados al proceso electoral.

Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y del Ministerio Público que cumplen funciones relacionadas con el proceso electoral.

Toda esta depuración se realiza antes del sorteo y la lista definitiva se publica en la web y en locales físicos de la ONPE.

¿Qué función ejerce un miembro de mesa en las elecciones regionales y municipales?

El miembro de mesa es un ciudadano designado por sorteo para garantizar que la votación se desarrolle de forma transparente y ordenada. Entre sus principales funciones se encuentran:

Instalar la mesa de sufragio antes del inicio de la votación.

Verificar la identidad de los electores mediante su DNI.

Entregar las cédulas de votación y orientar el proceso de sufragio.

Registrar la participación de los votantes.

Velar por el cumplimiento de las normas electorales durante toda la jornada.

Realizar el escrutinio de los votos al cierre de la votación.

Llenar y firmar las actas electorales para remitir los resultados a la ONPE.

La mesa de sufragio está integrada por tres miembros titulares (presidente, secretario y tercer miembro) y sus respectivos suplentes.

¿De cuánto podría ser la multa si no acudes a votar?

La multa por no votar depende del nivel de pobreza del distrito que figura en tu DNI. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los montos previstos son:

Clasificación del distrito Multa por no votar Distrito no pobre S/ 107.00 Distrito pobre S/ 53.50 Distrito en pobreza extrema S/ 26.75

Si además fuiste designado miembro de mesa y no asistes sin una justificación aceptada, la multa es de S/ 267.50, la cual se suma a la multa por no votar si también incumples con emitir tu voto. El JNE recuerda que las multas electorales pendientes pueden generar restricciones para realizar diversos trámites administrativos hasta que sean canceladas.