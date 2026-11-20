Este martes inicia la 64 edición de CADE Ejecutivos bajo el lema “Unidos para avanzar”. Este año, el escenario será Cusco; durante tres días, el Centro de Convenciones Plaza Yanahuara, ubicado dentro de la Ciudadela de Salud Infantil “Virgen de Vidawasi”, en Urubamba, será escenario del encuentro de representantes del mundo empresarial, académico y político, para exponer y debatir ideas sobre los grandes temas nacionales. ¿Cuál es la agenda que se revisará, cómo ha cambiado y qué lemas han marcado las ediciones anteriores?

De acuerdo con IPAE Acción Empresarial, institución que organiza el foro cada año, estos espacios de discusión han contribuido al desarrollo nacional no solo en el campo de las propuestas, sino que además ha servido para facilitar el diálogo entre el gobierno y otros sectores de la sociedad peruana, especialmente en momentos en que la distancia entre uno y otros eran mayores.

Poco más de 70 empresarios participaron en la primera Conferencia Anual de Ejecutivos, que se realizó en Paracas, Ica. El lema que marcó el primer encuentro fue, “Mayor eficiencia, aumento de la producción: claves del progreso económico y social del país”. El programa tuvo cuatro grandes áreas: a) hacia formas más complejas de industrialización, b) el hombre en la empresa, c) otras condiciones para el desarrollo industrial, y d) solidaridad internacional para el desarrollo.

CADE Ejecutivos 1961. Foto: Libro IPAE, 50 años de Acción Empresarial.

Así, el 14 de setiembre de 1961 se inició la conferencia con un discurso de Carlos Mariotti, presidente de IPAE, en el que además de agradecer a los asistentes por su presencia, los invocó a encarar “los problemas de la hora actual” y a tratar de encontrarles solución. “Recordó que cada generación había enfrentando su cuota de dificultades, considerándolas usualmente como las más críticas y graves de la historia, pero más allá de los calificativos que les pusieran, lo cierto es que habían tenido que resolverlas con una enorme dosis de confianza en sí misma”, se detalla en el libro IPAE, 50 años de Acción Empresarial.

La inauguración del evento estuvo a cargo del premier Pedro Beltrán, quien, a la luz de los resultados preliminares del censo de población llevado a cabo a mediados de ese año, centró su discurso en el desafío que tenía el empresariado nacional para crear nuevos puestos de trabajo y lograr mayor productividad. Esa era, recalcó, la única manera de mejorar el nivel de vida de la sociedad peruana.

Del 14 al 18 de setiembre de 1961 se fueron sucediendo las intervenciones de los expositores, que matizaron el entusiasta discurso de Beltrán al señalar que el bienestar de las empresas no necesariamente se traducía en bienestar del país, pero que este último sí aseguraba la prosperidad y la supervivencia de la empresa privada.

Tras días de presentaciones y debates en grupos de trabajo, la primera CADE arribó a siete propuestas y tres recomendaciones, no sin algún acalorado debate respecto a una de estas últimas. Tres de las primeras se referían a la necesidad de reforzar la educación, en particular la técnica, planteando además que se aprobara el proyecto de ley de creación del Servicio Nacional de Aprendizaje Técnico-Industrial (Senati).

Otras dos se referían a la necesidad de crear el Consejo Nacional de Seguridad Industrial, para resguardar el capital humano, y de formular y ejercer una política de relaciones laborales. Finalmente, en las dos últimas se proponía proteger y dar garantía legal al pequeño inversionista para que participe más activamente en el desarrollo nacional.

Unidos para avanzar

Rolando Arellano, empresario y presidente de CADE Ejecutivos 2026, dijo a Gestión que el centro de esta edición es ver cómo hacemos para que las regiones tengan un desarrollo más rápido y no existan las diferencias que vemos cada día.

“Todos sabemos que en el Perú tenemos crecimientos económicos desiguales. Si nos comparamos con otros países de la región, estamos bien, pero también tenemos regiones descontentas y, cada cinco años, entramos en una situación de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar con el nuevo gobierno”, indicó.

Agregó que “sabemos que Perú está de moda hacia fuera, pero hacia dentro, muchos peruanos no nos damos cuenta del inmenso potencial que tenemos”.

Este año, CADE Ejecutivos 2026 “Unidos para avanzar” se desarrollará en cuatro bloques estratégicos para impulsar el avance del país:

La necesidad de unirnos: polarización, desconfianza, informalidad, brechas territoriales, resiliencia y potencial nacional.

polarización, desconfianza, informalidad, brechas territoriales, resiliencia y potencial nacional. Crecer desde las regiones: descentralización, recursos descentralizados, inversión regional y crecimiento empresarial fuera de Lima.

descentralización, recursos descentralizados, inversión regional y crecimiento empresarial fuera de Lima. Crecer en el mundo global: comercio, minerales críticos, alimentos, energía, cadenas globales de valor, turismo y atracción de capital.

comercio, minerales críticos, alimentos, energía, cadenas globales de valor, turismo y atracción de capital. Avanzar unidos: productividad, inversión, inteligencia artificial, articulación público-privada y compromisos concretos.

La jornada inaugural del 24 de noviembre se abordará el contexto económico, social y político del Perú, junto con el nuevo escenario global.

La segunda jornada, del 25, se centrará en cómo convertir el potencial de las regiones en crecimiento empresarial.

Por la tarde, el bloque “Crecer en el mundo global” incluirá la intervención del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, sobre las oportunidades del Perú en el nuevo orden global; un conversatorio con inversionistas internacionales; una sesión sobre turismo; y un panel de alianzas entre empresas, regiones y Estado para acelerar el crecimiento.

El último día está dedicado a productividad, inversión y coordinación entre empresas, regiones y Estado. Ilan Goldfajn, presidente del BID, abrirá con una sesión sobre productividad de la inversión y articulación público-privada.

La clausura incluirá el Premio IPAE, la presentación de “Legado CADE Ejecutivos 2026” —compromisos de empresarios, gremios y autoridades—, conclusiones de la 64.ª edición y palabras de la jefa de Estado, Keiko Fujimori.

Siempre, un nuevo comienzo

Los lemas de cada edición han ido cambiando según el contexto, pero además ampliando la visión hacia una agenda nacional, las políticas públicas y la responsabilidad social.

A lo largo de los años el rol del sector privado marchó de lo promotor a convertirse en socio estratégico del Estado.

¿Qué encontraron en el camino? Mariana Rodríguez, presidenta de CADE Ejecutivos 2020, recuerda que el lema “Un nuevo comienzo. Hagámoslo diferente” se gestó desde el año previo; “se pensó como una preparación al bicentenario”.

“Comencé a preparar el CADE un año antes y luego vino la pandemia y dijimos dejémoslo como está, y calzó porque este país tiene que volver a levantarse. Pero, la conclusión de la pandemia fue clarísima: nos hizo ver que el desarrollo económico no era suficiente. Hay un problema social terrible, unas brechas de las cuales no éramos conscientes. Y entonces había que empezar a trabajar y a mirar el tema. Era una forma nueva de empezar con una nueva mirada”, contó a Gestión.

“Siempre me hago la pregunta: ¿por qué, conociendo tan bien nuestros problemas, nos cuesta tanto resolverlos? Y mi reflexión con respecto al CADE 2020 fue que nosotros tuvimos planteamientos, propuestas en el ámbito país, a nivel de desarrollo económico, social, institucional. Pero también se habló, yo creo que por primera vez, específicamente del desafío que tenía el empresariado de redefinir el éxito y asumir un liderazgo más activo, más público, en el quehacer del país", agrega.

Lo que queda pendiente, mencionó, “y es muy difícil” es reconstruir la institucionalidad del país; “la capacidad del Estado de resolver, de atender lo mínimo y ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos”.

“Si no reconstruimos la institucionalidad —que significa que existan instituciones públicas que funcionen, que tengan capacidad de gestión, que tengan continuidad de políticas públicas independientemente de quién esté en el gobierno— y tengamos líderes públicos y políticos que estén preparados, que sean honestos, que sean éticos, con verdadera vocación de servicio, es bien difícil avanzar”, resaltó.

Rodríguez reconoció también que el sector privado no va a ir a un territorio y va a cambiar la vida del ciudadano, por lo que tienen que hacerse de la mano con el Estado. “El principal responsable es el Estado”.

Un escenario diferente

La presidenta de CADE 2025, María Isabel León, comentó a Gestión que se necesita una visión de largo plazo como país, “que trascienda estos ciclos políticos que han sido muy cortos en los últimos diez años y que, con esta trazabilidad de cinco años y con esta certidumbre, nos permita generar confianza”.

“El Perú no va a crecer plenamente mientras las regiones permanezcan desconectadas de las oportunidades. No solamente se trata de que Lima esté bien, sino que las regiones estén bien. Y hay que impulsar el crecimiento empresarial desde estos sectores esenciales, que significa construir esas bases fundamentales para que el país pueda ser productivo, pueda ser realmente descentralizado y pueda ser inclusivo”, indicó.

Aclaró que mientras los empresarios, por naturaleza, están llamados a invertir con responsabilidad, innovar, generar empleo y contribuir al desarrollo de las comunidades, el Estado, por su parte, debe garantizar las condiciones para que el sector privado pueda competir, emprender y hacer proyectos oportunamente, “no tener trabas ni cuellos de botella”.

León resaltó que en sectores esenciales, como salud y educación, las asociaciones público-privadas deberían ser promovidas con más intensidad, no solamente para obras de infraestructura sino de servicio mismo.

“Generalmente se hacen asociaciones público-privadas que quedan reducidas a la infraestructura. Por ejemplo, hospitales de bata gris o que solamente implican ciertos servicios, pero no un servicio general (...) Este modelo habría que replicarlo en espacios de educación. Hay muchos colegios que se construyen y que no tienen un mantenimiento, por ejemplo. Se van deteriorando y entran dentro del stock enorme de brechas de arreglo, por parte del Estado, que no tiene capacidad de asumir”, comentó.

Los lemas de CADE Ejecutivos

Del 2016 al 2026, repase cuáles han sido los lemas que han acompañado los últimos CADE y quiénes lo han liderado:

Lemas de los CADE Ejecutivos. Foto: Gestión - Gemini