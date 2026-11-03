El Perú llega a noviembre con varios frentes por resolver: la inflación anual en Lima Metropolitana alcanzó el 5.25% en octubre, más de S/ 25,000 millones siguen pendientes de ejecución en obras públicas y el fenómeno de El Niño vuelve a poner a prueba la capacidad de prevención del país. Para Rolando Arellano, empresario y presidente de CADE Ejecutivos 2026, la discusión no debería agotarse solo en estas urgencias. El foro empresarial, que se realizará este mes en Cusco, buscará poner el foco en una pregunta de mayor alcance: cómo convertir el potencial de las regiones en oportunidades de desarrollo.

"El turismo es fundamental para el desarrollo de todas las regiones", declara Rolando Arellano. (Foto: El Comercio)

¿Cuál será el foco de CADE Ejecutivos 2026 más allá del diagnóstico sobre el Perú?

El concepto fundamental de este CADE (que se llevará a cabo del 24 al 26 de noviembre en Cusco) es buscar formas de cambiar la situación. El centro de esta edición es ver cómo hacemos para que las regiones tengan un desarrollo más rápido y no existan las diferencias que vemos cada día. Por eso, vamos a reunir a empresarios, autoridades, representantes de la academia e inversionistas extranjeros para analizar cómo mejorar el desarrollo productivo de las regiones.

¿Por eso el lema “Unidos para avanzar”?

Todos sabemos que en el Perú tenemos crecimientos económicos desiguales. Si nos comparamos con otros países de la región, estamos bien, pero también tenemos regiones descontentas y, cada cinco años, entramos en una situación de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar con el nuevo gobierno.

¿Cuántos inversionistas extranjeros esperan en esta edición?

No tengo un número exacto, pero, además de inversionistas, vienen gerentes y directores de empresas que ya invierten en el país.

De hecho, tenemos una sesión específica en la que participarán tres inversionistas representativos: uno del sector minero, otro del agroindustrial y otro del financiero. La idea es conversar sobre qué necesitan para invertir más en el Perú y, a la vez, plantearles al Estado qué se requiere para facilitar esas inversiones.

Pregunto porque muchos analistas de inversión dicen que Perú sigue siendo “clave”.

Sabemos que el Perú está de moda hacia fuera, pero hacia dentro, muchos peruanos no nos damos cuenta del inmenso potencial que tenemos. Entonces, ahora deberíamos poner al Perú de moda hacia dentro.

Haciendo que todos nos desarrollemos, que tenemos que descentralizar para lograr un desarrollo mucho más grande. El objetivo central es ese, hacer un Perú con mayor bienestar en todos sus niveles.

Foco en turismo

¿Qué oportunidades deberíamos priorizar ahora para alcanzar un desarrollo más equitativo en el país en el mediano plazo?

Hay por lo menos tres sectores que hoy son claves para el Perú por su potencial: la agroindustria, la minería y un tercero que es fundamental para el desarrollo de todas las regiones: el turismo. Tiene muchísimo valor y queremos darle una mirada especial.

¿Qué modelo se podría replicar en Perú para potenciar nuestro turismo?

Hemos invitado al presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, en España, una zona reconocida por su capacidad de atracción turística. La idea es conversar sobre cómo hizo España para pasar de un modelo en el que el turismo se concentraba en las playas a desarrollar esta actividad en todo el país. Es un tema muy importante dentro de nuestra propuesta de descentralizar el desarrollo: que no todo sea Cusco o un poquito de Lima.

Hace algunos años también se hablaba del potencial de sectores como el forestal y el acuícola, y ahora del naval. ¿Consideran que el turismo es más relevante?

No. Sin duda, hay muchos otros sectores a través de los cuales podemos desarrollarnos. Pero creemos que, en este caso, el foco para construir un Perú más justo y diversificado debe estar en el turismo. La idea no es que todos seamos mineros o agroindustriales. También deberíamos tener una industria metalmecánica muy fuerte que apoye a la minería, una industria biotecnológica que contribuya al desarrollo agroindustrial, etc.

¿Qué está frenando actualmente el crecimiento del sector turismo?

Hay un elemento básico: la infraestructura, principalmente la de transporte. Es fundamental mejorar tanto la conectividad terrestre como la aérea, que necesitan diversificarse mucho más. Esa es una barrera. El problema no es la demanda, porque en el extranjero nos siguen premiando. Pero si tuviéramos la oferta adecuada para recibir a esos turistas, podríamos duplicar nuestro flujo. Hoy tenemos menos turistas que Chile.

Inflación y comportamiento del consumidor

Con el último dato de inflación, ¿esperaría un cambio importante en el comportamiento del consumidor durante los próximos meses?

Mira, siempre hemos encontrado que, cuando hay crisis, la gente posterga las decisiones sobre las grandes inversiones. En este caso, serían principalmente la compra de una casa o un automóvil. Pero, si me preguntas si caerá el poder adquisitivo, creo que los gastos no discrecionales se mantienen básicamente iguales. El consumo en restaurantes y otros servicios de ese tipo sigue manteniéndose.

¿Y la reacción de las empresas?

Lo que sí vemos es una preocupación muy reciente, sobre todo entre las empresas más grandes de consumo masivo. Estas empiezan a postergar algunas inversiones porque están más concentradas en los temas logísticos, ante los posibles estragos del fenómeno de El Niño y la necesidad de proteger sus almacenes. Creo que la gran preocupación hoy es la logística.

¿Se ha sumado algún otro problema?

En paralelo al tema de la inflación, está creciendo la competencia. Lo que vemos es que las empresas saben que una mayor inflación podría llevarlas a subir sus precios, pero no pueden hacerlo con facilidad porque la competencia también está aumentando. La competencia china, por ejemplo, ha crecido casi 30% respecto de 2025.

¿Solo la competencia china es el temor?

También está la competencia entre las propias empresas: vemos compañías que antes se dedicaban únicamente a las aguas o gaseosas y que ahora ingresan a categorías como detergentes o incluso al negocio de tiendas.

¿Cómo van a reaccionar las empresas en este panorama?

La mayoría está diciendo: “Tengo que buscar eficiencias, proteger mi mercado y, sobre todo, proteger el valor de mi marca”. Porque esa es la única, o la más importante, protección que voy a tener frente a una competencia creciente.

¿No están recurriendo a reducir el contenido de los productos, como hemos visto antes?

Es algo que se ha hecho antes, pero no es algo que estemos viendo ahora de manera puntual. Creo que, más bien, las empresas están tratando de mantener el valor reduciendo costos, sobre todo porque existe el temor de sufrir rupturas de stock.

Si tienes problemas logísticos y no puedes llegar a determinados lugares por el fenómeno de El Niño o por cualquier otra razón, tus clientes tendrán la oportunidad de probar las marcas de tus competidores. Y eso es lo peor que les puede pasar a las empresas. Por eso, evitar las rupturas de stock es probablemente una de las principales preocupaciones que tienen hoy.

¿Hay sectores en los que El Niño también podría generar variaciones en la demanda?

Todo el sector de líquidos y gaseosas podría beneficiarse del calor, que incrementaría sus ventas. En electrodomésticos, los aires acondicionados, que antes casi no se utilizaban en el Perú, van a empezar a ganar espacio y a generar una nueva categoría de demanda. El sector de ropa, por ejemplo, también está reaccionando rápidamente y cambiando su stock.

¿Hay alguna otra reacción de los consumidores peruanos que las empresas deberían tener en cuenta?

Un elemento adicional es que, si bien vemos una inflación alta, paralelamente también hay un incremento del empleo. Eso implica que podría haber más ingresos por hogar, y es un factor que atenúa los efectos de la inflación actual.

Los primeros 100 días de Keiko Fujimori

Estamos próximos a que se cumplan los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori. ¿Cómo evalúa este primer periodo?

Como CADE, no tenemos posiciones políticas ni defendemos intereses sectoriales específicos. Creemos que siempre se puede hacer más, pero todavía estamos al inicio de un gobierno que tiene muchos aspectos por resolver. Sabemos que, en este momento, su principal preocupación es la preparación frente al fenómeno de El Niño.

Pero, ¿esperaban algunas medidas concretas?

Creo que 100 días es poco tiempo para hacer una evaluación. Sin embargo, este periodo coincide con un momento especial para la política peruana: estamos cambiando el gobierno nacional, el Legislativo y los gobiernos regionales.

Es decir, toda la estructura del Estado está en un proceso de cambio. Es casi como si se dijera: “Todo lo anterior terminó, vamos a empezar de nuevo”. Y creo que esta es una buena oportunidad para ponernos de acuerdo y comenzar a trabajar de una manera diferente.

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