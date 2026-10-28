El Perú crecería alrededor de 3% en este año. (Imagen: Andina)
El Perú crecería alrededor de 3% en este año. (Imagen: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La economía peruana continúa teniendo como un gran pendiente romper el techo de crecimiento de 4%. Para este año, caracterizado principalmente por el impacto del fenómeno de El Niño (FEN), el consenso de analistas apunta a una expansión de alrededor de 3%, alargando la tendencia de “estancamiento”.

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