En el marco de “Perspectivas Económicas 2027: Las decisiones empiezan hoy” de Gestión, Alonso Razetto, socio y managing partner de McKinsey & Company Perú, identificó que el país cuenta hasta con cuatro motores con un importante potencial para acelerar el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

Sin embargo, subrayó que el gran pendiente es que la inversión tiene que ir de la mano de una “ejecución más eficiente”.

En detalle, Razetto apuntó a los sectores de infraestructura, minería, agropecuario y turismo. “Juntos representan el 37% del PBI, pero hoy crecen por debajo de su potencial”, mencionó durante su presentación en el evento.

Incluso, el ejecutivo evidenció que no se parte de una valla baja. Citó, por ejemplo para infraestructura, que se tiene casi US$ 45,500 millones de inversión privada ya identificada, aunque detenida por “trámites”.

Por el lado minero , anotó que el 31% de nuestras exportaciones son de cobre, “el metal clave de la electrificación” y con estimaciones positivas para su demanda en los próximos años. Además, la cartera de proyectos mineros, con un fuerte peso del metal rojo, se estima en más de US$ 60,000 millones.

En el caso del sector agropecuario , subrayó que el Perú es el primer exportador de uvas, arándanos y espárragos, mientras que el segundo en paltas.

El ejecutivo señaló que, si bien la tasa de crecimiento del Perú está por encima del promedio de América Latina (de alrededor del 2.2%), dicho resultado no debe tomarse como un resultado sobresaliente.

“En terreno de crecimiento, de innovación, respecto a Irlanda, Turquía o algunos países de Asia hay una diferencia importante. Son entre dos y cuatro puntos de crecimiento anual [de diferencia]. Uno puede pensar que eso no es tanto, pero cuando se lleva a un escenario de varios años, el impacto es realmente material”, sostuvo.

Productividad

Unos de los motores clave para un mayor crecimiento es elevar los niveles de productividad, recordó Razetto. Sin embargo, anotó que los indicadores relacionados han venido decreciendo “año tras año”.

“Entonces, uno dice que el Perú creció, pero la productividad ha decrecido. Esto es porque hemos crecido acumulando capital, pero no hemos sido capaces de usarlo mejor. Eso es bien importante. Para tener mayor productividad, se requiere invertir y capacidad de gestión”, comentó.

En esta línea, el ejecutivo observó las inversiones “no productivas” que se han venido realizando.

Bajo este escenario, indicó que debería evaluarse elevar el nivel de inversión respecto al PBI. “Nosotros [Perú] invertimos alrededor de 21% del PBI, América Latina, el 19%. Uno podría decir que estamos mejor que la región, pero seríamos un poco complacientes”, sostuvo.

El objetivo, entonces, es establecer las comparaciones contra los países que lo están haciendo mejor. “China, India, Turquía, Vietnam, Inglaterra, entre otros, están invirtiendo alrededor del 30% o 40% del PBI. Quizás aspirar a invertir el 40% en el corto plazo sea demasiado, pero debemos avanzar”, indicó.

Una meta factible, a su consideración, es plantear una aspiración de invertir, por lo menos, 10 puntos porcentuales adicionales a lo que invertimos hoy. “Eso debería situarnos cerca de Vietnam e Indonesia”, agregó.

Ante este panorama, Razetto remarcó que la inversión que se requiere no se limita únicamente a la pública, sino también a la privada.

“En Perú, S/ 4 de cada S/ 5 son invertidos por el sector privado. Entonces, esto no solamente pasa porque el sector público invierta más, sino por crear las condiciones para que el sector privado invierta o lo haga en mayor medida. Pero también para que cada uno de ustedes, líderes de las empresas, piensen cómo contribuir a esta inversión”, señaló durante su conferencia.

Incluso, el ejecutivo apuntó que países vecinos como Brasil y Chile “ya destrabaron estos mismos motores invirtiendo más y ejecutando mejor”.

En el caso chileno, indicó que se “abrió espacio a la inversión privada”, puntualmente mediante la creación de una institución técnica para agilizar los permisos. Esto refiriéndose a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Como resultado, pasaron de producir 1.6 millones de toneladas en 1990 a 5.3 millones de toneladas al 2025, lo que los posiciona como el primer productor mundial.