Citi indicó que prevén un “optimismo cauto” para la economía mundial, que crecería 2.6% este año y 2.8% en 2027. | Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Citi indicó que prevén un “optimismo cauto” para la economía mundial, que crecería 2.6% este año y 2.8% en 2027. | Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Perú se mantendría como una de las economías más prometedoras de América Latina este año. Y el paso del fenómeno de El Niño (FEN) no le dejaría secuelas con vista al 2027, proyectó Citi Research en su más reciente presentación “Perspectivas Económicas Q3-2026″.

TE PUEDE INTERESAR

Credicorp Capital: la economía peruana más allá de los desafíos de la coyuntura
Nobel de Economía: los teóricos de las crisis que reformularon las ideas de Keynes
El Niño pone en jaque a las expectativas del norte: así ven la economía hacia el cierre de año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.