Dos académicos radicados en Estados Unidos que reformularon el pensamiento de John Maynard Keynes tras las crisis petroleras de la década de 1970 ganaron el Premio Nobel de Economía.
Dos académicos radicados en Estados Unidos que reformularon el pensamiento de John Maynard Keynes tras las crisis petroleras de la década de 1970 ganaron el Premio Nobel de Economía.
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Agencia Bloomberg
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(Bloomberg) Dos académicos radicados en Estados Unidos que reformularon el pensamiento de John Maynard Keynes tras las crisis petroleras de la década de 1970 ganaron el Premio Nobel de Economía 2026.

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