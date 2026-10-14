Robert E. Hall, de la Universidad de Stanford, y Michael Woodford, de la Universidad de Columbia, compartirán el premio de 12 millones de coronas suecas (US$1,2 millones) por sus trabajos sobre los «fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica», informó el lunes la Real Academia Sueca de Ciencias, con sede en Estocolmo, en un comunicado.

«Es un honor enorme», declaró Woodford por teléfono durante la conferencia de prensa. «Es una sorpresa, pero me siento muy bien al respecto».

Hall fue reconocido por un artículo publicado en 1978 sobre cómo los consumidores prefieren mantener estable su consumo. Posteriormente, Woodford desarrolló el denominado modelo neokeynesiano, que desde entonces ha ejercido una gran influencia entre los responsables de las políticas económicas de todo el mundo, hasta la actualidad.

«El trabajo de los galardonados nos ha proporcionado una base teórica sólida para los modelos que utilizan actualmente los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo», afirmó John Hassler, presidente del comité del premio, en un comunicado. «Gracias a ellos, estamos mejor preparados para hacer frente a las perturbaciones económicas, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el nivel de consumo de los hogares».

A Woodford le preguntaron si algún acontecimiento o shock económico había demostrado que su nuevo marco teórico realmente había superado la prueba. Como ejemplo, mencionó cómo los bancos centrales adaptaron sus herramientas de política monetaria durante la crisis financiera mundial de 2008, cuando tuvieron que afrontar una caída de la demanda que no podía resolverse únicamente mediante reducciones de las tasas de interés.

«La orientación futura sobre la política monetaria, es decir, formular declaraciones más explícitas sobre la probable trayectoria futura de las tasas de interés, en lugar de confiar simplemente en la posibilidad de seguir reduciéndolas de inmediato, fue una parte importante de la respuesta de política monetaria», señaló. «Sí contribuyó a una mejor estabilización. No resolvió el problema por arte de magia, pero creo que fue una contribución importante».

Nobel de Economía

El premio de Ciencias Económicas fue establecido por el banco central de Suecia en 1968 y se entrega anualmente junto con los premios Nobel de Física, Química, Medicina, Literatura y de la Paz. Los cinco premios originales fueron establecidos en el testamento de Alfred Nobel, el inventor sueco de la dinamita, quien murió en 1896.

El año pasado, otros dos economistas radicados en Estados Unidos compartieron el premio con un colega radicado en Europa por sus investigaciones sobre cómo la innovación impulsa el crecimiento económico sostenido.

Este año, la dotación económica de los ganadores se incrementó en un millón de coronas suecas por categoría, con motivo del 125.º aniversario de los premios. Cuando se entregaron los primeros premios Nobel, en 1901, la suma ascendía a 150.782 coronas por premio.

El viernes 9 de octubre, el Comité Noruego del Nobel, con sede en Oslo, otorgó el Premio Nobel de la Paz a la jurista internacional Navi Pillay por sus esfuerzos para perseguir judicialmente los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.