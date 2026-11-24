El índice de riesgo país de Argentina volvió a trepar este martes y se ubicó en su mayor nivel en trece meses, en medio de una creciente incertidumbre por parte de los inversores sobre el futuro económico y político del país suramericano.

El indicador elaborado por el JP Morgan -que mide la sobretasa que debe pagar un país para financiarse en los mercados internacionales- subió este martes un 6.9%, a 1,106 puntos básicos, un nivel que no registraba desde octubre de 2025.

El riesgo país de Argentina ha acumulado un alza del 40.5% en lo que va de este mes, reflejo del castigo que sufren los bonos soberanos argentinos en los mercados como consecuencia de las crecientes dudas de los inversores sobre la marcha de la actividad, el programa económico del Gobierno de Javier Milei y el futuro político de Argentina, cuando faltan once meses para la celebración de elecciones presidenciales.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ofreció una rueda de prensa este martes en la que destacó el esfuerzo del Ejecutivo para reducir ese índice.

“Este Gobierno recibió el riesgo país en torno a los 2,500 puntos, se ha trabajado mucho para ordenar la macroeconomía y llegamos a una fortaleza que se representó en una baja significativa por debajo de los 500 puntos hasta hace poco tiempo. Hay un contexto global complejo”, dijo Ravier.

Argentina. (Foto: Getty)

“Más allá de los vientos que soplan fuerte, Argentina está de pie y sostiene su economía muy bien”, agregó el vocero, al tiempo que descartó como “especulación mediática” la renuncia del ministro de Economía, Luis Caputo", al que definió como “uno de los más importantes de este Gobierno”.

Si bien a nivel global los bonos soberanos emergentes están sometidos a una alta volatilidad en estos momentos, en el caso de Argentina hay además dudas entre los inversores sobre el programa financiero y cómo hará el país suramericano para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

LEA TAMBIÉN: Políticas económicas de Milei dividen a Argentina en dos

“Los operadores esperan definiciones respecto a cómo se afrontará el servicio de unos US$ 4,500 millones el 9 de enero”, apuntó este martes el economista Gustavo Ber.

El experto añadió que también crece la expectativa de que el Tesoro compre más divisas al Banco Central argentino “para atender compromisos financieros, durante el año próximo, dado que el acceso al financiamiento voluntario - incluso local- está cerrado”.

A estos factores se suma la incertidumbre política de cara a los comicios presidenciales que Argentina celebrará en octubre del 2027 y las posibilidades de que Milei logre la reelección.

Con información de EFE