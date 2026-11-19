La minera australiana Lake Resources solicitó este miércoles al Gobierno de Argentina acceder al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para su proyecto de litio Kachi, en el noroeste del país suramericano.

La compañía dijo en un comunicado que la solicitud fue presentada por su subsidiaria en Argentina, Morena del Valle Minerals.

El RIGI, puesto en marcha en Argentina en 2024, otorga a grandes proyectos de inversión acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

“El RIGI proporciona un marco para la inversión a gran escala en Argentina, ofreciendo la seguridad regulatoria a largo plazo que resulta fundamental para proyectos de la envergadura y el cronograma de desarrollo de Kachi”, señaló el director gerente y director ejecutivo de Lake, David Dickson.

La empresa no precisó a cuánto asciende la inversión prevista en el proyecto presentado ante las autoridades argentinas.

Ubicado en la provincia argentina de Catamarca (noroeste), el proyecto Kachi tiene una vida útil estimada de 25 años, con potencial de expansión, y en su primera fase apunta a producir 25,000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería.

El proyecto Kachi tiene una vida útil estimada de 25 años y en su primera fase apunta a producir 25,000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería. (Foto referencial: EFE)

En septiembre pasado, el proyecto obtuvo la aprobación de la declaración de impacto ambiental.

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el del cobre y el de los hidrocarburos.

De acuerdo al más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

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Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 66 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

De ese total, apenas ocho están ya en producción.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio.

Elaborada con información de EFE