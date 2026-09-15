También se contactó a empresas de Japón y Estados Unidos como posibles compradores de una participación minoritaria en el negocio de extracción y refinación de litio de Eramet en Argentina, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Las negociaciones se encuentran en una etapa inicial y no hay certeza de que se alcance un acuerdo, agregaron.

Representantes de Eramet, Glencore e InfraVia declinaron hacer comentarios.

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Eramet busca monetizar una parte de sus activos de litio en momentos en que el aumento de la demanda mundial de almacenamiento de energía impulsa los precios del metal utilizado en baterías. La minera francesa presentó en febrero planes para recaudar fondos mediante un aumento de capital y ventas de activos con el objetivo de reducir su deuda, que se disparó el año pasado debido a dificultades en algunas de sus operaciones en el extranjero.

Glencore, que ya tiene un acuerdo de comercialización con Eramet, ha buscado ampliar su negocio de comercialización de litio, pero hasta ahora no ha sido propietaria ni operadora de minas de este metal. InfraVia, con sede en París, administra un fondo respaldado por el gobierno francés que busca ampliar el acceso de Europa a minerales críticos y recientemente ha invertido en proyectos de minería de litio y cobre en Australia y Suecia, además de una empresa de procesamiento de tierras raras en Francia.

En 2024, Eramet recompró una participación de 49.9% en el proyecto de litio argentino a su socio chino Tsingshan Holding Group. El proyecto, que utiliza tecnología de extracción directa en los depósitos de salmuera de Centenario, registró un flujo de caja positivo en el primer semestre de 2026.

Las dificultades de Eramet se han agravado desde comienzos de año por preocupaciones sobre su gobierno corporativo, con las recientes salidas de su director ejecutivo y su director financiero, un fuerte recorte de su cuota de producción de níquel en Indonesia y un incendio en su negocio de arenas minerales en Senegal.

Sin embargo, el aumento de la producción de las operaciones de litio de Eramet, junto con la recuperación de los precios del manganeso y el litio durante el primer semestre, ayudó a estabilizar la deuda neta de la compañía en alrededor de € 2,000 millones a fines de junio.

Se están considerando varias opciones de desinversión y Eramet podría abrir el capital de su operación de litio en Argentina a un socio para ayudar a financiar una nueva fase de expansión, dijo Christel Bories, presidenta y directora ejecutiva interina de la compañía, en una conferencia telefónica a fines de julio.

La minera, cuyo 27% pertenece al gobierno francés, también ha mantenido conversaciones para vender a Danantara, un fondo soberano de Indonesia, una participación en la mayor mina de níquel del mundo, ubicada en ese país, informó Bloomberg previamente este año.