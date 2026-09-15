En 2024, Eramet recompró una participación de 49.9% en el proyecto de litio argentino a su socio chino Tsingshan Holding Group. Foto referencial: AFP
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Agencia Bloomberg
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Glencore Plc e InfraVia Capital Partners están entre los interesados en adquirir una participación en la operación de litio de Eramet SA en Argentina, mientras la minera francesa busca vender activos para reducir su deuda, según personas familiarizadas con el asunto.

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