La asociación alemana de protección de los consumidores anunció este martes que emprenderá acciones legales contra Meta y los fabricantes de modelos de Ray-Ban por preocupaciones relacionadas con la protección de datos en el uso de gafas equipadas con cámaras e inteligencia artificial.

Ramona Pop, directora de la Federación de Organizaciones de Consumidores de Alemania (vzbv), afirmó que estos dispositivos portátiles “permiten grabar imágenes y audio sin ser detectados”.

“Las gafas inteligentes generan riesgos significativos para la protección de datos, tanto para las personas que se encuentran alrededor como para los propios usuarios”, declaró.

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La vzbv sostiene que los potenciales compradores de estas gafas no reciben información suficiente sobre el hecho de que su uso podría infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

“Los productos deben diseñarse de manera que las personas puedan utilizarlos respetando las normas de protección de datos y que los derechos de terceros sigan protegidos”, señaló Pop.

Una fotografía tomada el 2 de marzo de 2026 en Barcelona muestra las gafas Ray Ban META AI expuestas en el Mobile World Congress (MWC), la mayor feria y escaparate de tecnología móvil del mundo. (Foto de Manaure Quintero / AFP)

Las gafas inteligentes son comercializadas por diversos fabricantes de óptica en colaboración con empresas tecnológicas y permiten tomar fotografías, grabar videos y audio, además de realizar transmisiones en directo.

Los fabricantes aseguran que luces LED incorporadas en las gafas impiden que las personas cercanas sean grabadas sin darse cuenta. Sin embargo, las organizaciones de consumidores consideran que esta medida es insuficiente para proteger al público de grabaciones no deseadas.

“Una pequeña luz blanca intermitente de apenas unos milímetros no basta para indicar a las personas en espacios públicos que están siendo filmadas”, afirmó Pop.

La asociación informó que presentó una demanda contra EssilorLuxottica, fabricante de Ray-Ban, ante un tribunal de Berlín y que prevé iniciar una acción similar contra el gigante tecnológico estadounidense Meta, propietario de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Con información de AFP